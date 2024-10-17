澳門聖馬可堂新社企 李佩雯：「書。適。樂。道」成為接觸耶穌的渠道

澳門聖馬可堂於9月22日舉辦「書。適。樂。道」店舖祝福禮，這是一個以社企形式經營的項目，致力於促進文化與福音的傳播。店長李佩雯表示，自開業以來，許多街坊小朋友的到訪讓她感受到純真的力量，並期望該店成為更多人接觸耶穌的渠道。



據香港聖公會刊物《教聲》報導，祝福禮由香港聖公會陳謳明大主教主持。「書。適。樂。道」位於澳門路環石排灣區，銷售書籍、桌遊及手工藝品，並舉辦一系列活動，旨在推動積極的人生價值觀和生活方式。這個外展項目是聖馬可堂的一部分，通過社企的運作模式，將文化與福音緊密結合。



陳謳明大主教在祝福禮上，引用路加福音4章16至21節，提醒每位信徒都肩負著重要的使命，並指出信心能釋放上帝的力量。他期望「書。適。樂。道」能成為社區中的心靈庇護所，為人們帶來友誼、希望與上帝的祝福，並影響和改變周邊的生活。



李佩雯分享了創辦「書。適。樂。道」的初衷。她坦言，最初信心有限，但自8月12日開業以來，源源不絕的小朋友到訪讓她看到上帝的恩典和這個社企的潛力。她希望通過這個平台，更多人能夠接觸耶穌，並且將福音廣傳。她進一步解釋道：「書、適、樂、道」四個字代表著店舖的核心使命，其中「書」象徵文化與藝術；「適」代表舒適愜意的氛圍；「樂」是指滿足與喜樂；而「道」則意味著生命之道。她希望這些精神能夠引導當地居民的生活走向更加美好。



澳門聖馬可堂主任馬偉利牧師回顧了三年前在石排灣區開展福傳工作的歷程。他提到，上帝的恩典始終伴隨著他們，並且通過舉辦各類活動及與聖公會社會服務處合作，成功與當地居民建立聯繫。去年12月，聖馬可堂成功參與政府屋苑空置舖位的競投，並得到教會大主教及教友們的支持與法律援助。馬牧師表示，上帝早已預備好一切，這是他們對上主使命的回應。他也特別感謝彭培剛法政牧師的支持，並感恩其他教會的捐款，使這一使命得以延續。

