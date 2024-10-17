考古學家發現與出埃及記相關的法老時期要塞及青銅劍





最近，埃及旅遊與古物部的考古學家們在尼羅河三角洲西北部發現了一座要塞，該要塞屬於拉美西斯二世（公元前1279-1213年），這位法老常與出埃及記的故事相聯繫。該發現距亞歷山大港約60英里，顯示出當時埃及的軍事防禦力量。



這座要塞的結構包括兵營和儲存武器與糧食的倉庫，所有泥磚建築被分為兩側。考古學家們還發現了許多武器、工具和珠寶，包括用半寶石製作的項鍊、一枚青銅戒指和多個甲蟲印章。特別引人注目的是兩塊刻有拉美西斯二世名字的石灰岩以及一位名為"貝"的官員的名字。



在一個小兵營房間中，考古學家還發現了一把保存完好的青銅劍，劍上刻有拉美西斯二世的圓形徽記，這把劍被認為屬於一位高級軍官，並且主要用於戰鬥而非裝飾。田納西州孟菲斯大學的教授彼得·布蘭德表示："這些武器顯示這個地方武裝充分，甚至可能能夠在現場製造一些武器。"



根據報導，這座要塞的結構可能用於防禦來自西方的利比亞軍隊以及來自地中海的海上侵略者。《聖經》中提到的拉美西斯地名，或可視為以這位法老命名。例如，《出埃及記》1:11將拉美西斯列為"法老的倉庫城市"之一，而《創世記》47:11則提到約瑟的家人在"法老所指示的最好的地方，即拉美西斯地區"獲得產業。



然而，學者們對於《出埃及記》中提到的法老身份仍有爭議。許多專家認為拉美西斯二世是出埃及的法老，但也有學者認為這位法老應該是阿門霍特普二世。克里斯托弗·伊姆斯指出，出埃及的時間更符合公元前15世紀的圖特摩斯王朝，並且強調古代歷史學家如馬內托和喀爾蒙所提到的法老阿門霍普斯更符合聖經記載。



這一重要發現不僅提供了對古埃及軍事和政治的深入了解，也為研究《聖經》中提及的歷史背景提供了珍貴的考古證據，讓人們對於出埃及的故事有了更多的思考。（资料来源：Biblical Archaeology Society，Christian Daily International）

