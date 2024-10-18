信二代流失：楊啟厚揭示父母轉化型領導影響子女信仰

教會在面對信二代流失問題時一直苦無對策。基督教國際培訓中心特約講師楊啟厚博士在「第八屆全港教牧領導力發展日」發佈了一篇重要論文，提出父母轉化型領導對子女屬靈成熟的重大影響。楊博士強調，父母既要具備人性和感情的一面，成為子女景仰和信賴的對象。



論文揭示家庭轉化型領導的重要性





在「屬靈承傳成與敗--父母領導」的主題講座中，楊啟厚博士發佈了其在香港伯特利神學院完成的博士論文《轉化型領導特質對子女屬靈成熟的影響》。他強調，家庭才是子女信仰成熟的主要因素，而教會的主日學只能起到輔助作用。他表示：「信徒可以轉另一間教會，但父母不能叫子女轉另一個家庭。」華人基督徒父母需要在屬靈上成熟，同時具備領導特質，這對子女的屬靈成熟有重要影響。



轉化型領導特質







楊博士指出，父母的轉化型領導特質包括：理想影響、動機啟發、智力激盪和個別關懷。父母應具備人性和感情的一面，成為子女景仰的對象，同時鼓勵子女獨立思考，從不同角度看待問題，自由表達觀點。子女在遇到困難時，應能從父母處獲得安慰。



研究方法與結果





楊博士的研究採用了量性及質性相結合的方法，發出了200份問卷，並訪問了12位信二代。研究圍繞兩個問題展開：首先是受訪者在成長後的信仰情況；其次是在成長期誰對他們的信仰構成了重要影響。在量性研究方面，具備轉化型領導特質的父母中，母親佔29.4%、父親佔25.4%，顯示「均不理想」。在質性研究中，受訪者普遍指出，父母是他們屬靈成熟的最重要影響因素。



楊博士強調：「教會不是影響信二代最重要的地方，當父母做得好，教會的栽培更加完善。」他還指出，有受訪子女表示：「父母屬靈都不及，他們點睇我到呀？」



父母轉化型領導的重要性





綜合量性與質性研究結果，約60至70%的父母在子女成長期對其帶來負面的屬靈影響，這與量性研究結果中的63.6%基本一致。因此，父母的轉化型領導比其屬靈成熟程度更為重要。



楊博士總結道：「人心才是最重要的，不單是教導兒女認識聖經，更需要了解孩子內心的感受。」



教會的角色





在答問環節，楊博士表示，教會需要反思是否為夫婦提供新的訓練，強調原生家庭的重要性。有受訪者表示：「看不到父母的轉化，所以不會返教。」



「第八屆全港教牧領導力發展日」由福音證主協會、伯特利柏祺城市轉化中心及觀潮浸信會聯合舉辦，主題為「重連使命」（Reconnect）。活動吸引了約200位牧者、長執及信徒領袖參加，楊啟厚博士的論文發佈為上午主題講座的第二部分。

