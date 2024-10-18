妳是情緒化的媽媽嗎？避免成為「戲劇女王」的八種方法

你會將自己歸類為「戲劇女王」嗎？也許不會，但其他人會這樣形容你嗎？



我相信我們中沒有人想要成為那種高維護、反應過度、情緒化的媽媽，尤其是在涉及到我們孩子的時候，但如果我們不加以防範，這確實很容易發生。



當意外情況發生而我們沒有準備好應對時，戲劇性事件就會發生。當我們遇到個性不同、誇大其詞、喜歡八卦、讓人失望或誤解我們或我們的孩子的其他媽媽時，戲劇性事件也會發生。僅僅是與其他媽媽在一起，有時也會引發戲劇性事件。



你和我可以學會如何成熟地回應生活中的挑戰，而不是情緒化地反應，這樣我們就能減少、化解甚至完全消除戲劇性事件。以下是八種方法，幫助你避免成為「戲劇女王」，為了你的孩子和你自己。



1. 照顧好自己 你每天晚上是否有睡足七到八個小時，飲食均衡，並定期運動？如果沒有，你可能會成為一個情緒炸彈，這可能會引發戲劇性事件。當我們過度疲憊、血糖低或身體狀況不佳時，我們很容易失去冷靜，將自己的感受投射到他人身上。



不要總是因為疲憊、不舒服或餓得發狂而不得不道歉。當你在身體上照顧好自己時，你也會在情感上和行為上幫助自己。



2. 數到十 在當今社會，尤其是女性，表達自己的想法並大聲說出來是被讚揚的。但在關鍵時刻控制自己的舌頭，在上帝眼中一直是一種美德。箴言13:3告訴我們：「謹守口的，得保生命；大張嘴的，必致敗亡。」



衝動地說話和行動常常導致不必要的戲劇性事件。當我們數到十或停下來祈禱時，我們可以抑制在情急之下脫口而出的衝動，不會在未經思考的情況下反應過度。數到十可以延遲我們的反應性衝動，確保我們對情況作出成熟的回應。雅各書1:19警告說：「你們各人要快快地聽，慢慢地說，慢慢地動怒。」練習自我控制，讓衝動成為他人戲劇性事件的原因。



3. 減少抱怨 我們都會遇到讓我們感到不舒服的情況和環境。但如果你總是抱怨或總是看到杯子是半空的而不是半滿的，你可能會被標籤為戲劇女王。帖撒羅尼迦前書5:18教導我們：「凡事謝恩，因為這是上帝在基督耶穌裡向你們所定的旨意。」如果你有抱怨的習慣，開始專注於你感恩的事物，你可能會成為其他媽媽更喜歡相處的人。



4. 控制你的思想 戲劇性事件往往因為我們心中的一個想法變成了一連串的負面思考、假設和過度反應，而這些都不是真實的。腓立比書4:8告訴我們要專注於「真實的」事物，而不是假設、恐懼或畏懼的事物。為了專注於真實的事物，我們必須應用哥林多後書10:5，這告訴我們要「將所有的意念奪回，使它們順服基督」。



使思想順服基督意味著用神的話語來捆綁和控制它們。與其放任「我無法應對這種情況」這樣的想法，不如用神的話語來捆綁這個想法：「我靠著那加給我力量的，凡事都能做」（腓立比書4:13）。或者，與其放任「我在這個困境中孤單一人」這樣的想法，不如用基督曾說過祂永不離開你也不撇下你（希伯來書13:5）來捆綁這個想法。我們越多了解神的話語，就越能馴服我們無拘無束的思想，也越能被稱為一個遵循神話語的女人，而不是一個必須有最後發言權的女人。



5. 縮減你的行程 你知道你的極限。當你早上醒來並想「我不能再這樣下去了」，這往往是你的身體和心靈告訴你該慢下來、休息一下、並從行程中刪除一些事情。僅僅因為某件事情發生在你的影響範圍內，並不意味著你必須急於去解決它。僅僅因為你知道某件事情，並不意味著上帝在指派你去做。當你養成在承諾之前將你的行程交給上帝過目並在感到不堪重負時詢問祂什麼可以等到明天再做，什麼需要完全刪除的習慣時，很多戲劇性事件可以避免。



無論你是在工作場所監督他人，還是在家裡監督你的孩子，練習委派的藝術，允許他人分擔重擔。你只是一個人。通過縮減你的行程來減少戲劇性事件。



6. 停止八卦 沒有比八卦或傳遞一些關於某個媽媽的信息更能迅速引發戲劇性事件的了，這些話你如果面對面與她站在一起時不會說。即使你出於最好的意圖，例如「與一群媽媽分享你的關心」或建議他們為某位媽媽及其「問題」祈禱，這也會發生。



箴言17:27提供了避免散佈八卦以及避免對傳播的八卦做出反應的智慧：「知識的人寡言；聰明的人沉著。」



7. 考慮上下文或來源 當我們知道如何處理對我們的冒犯時，很多戲劇性事件可以化解。而大多數時候，我們發現自己被冒犯是因為我們的信息太少。故事總有另一面。冒犯性的言論或行動發生的故事背景總是存在。並且總是有一個背景故事（某人可能正在處理的事情，導致她說或做了讓你感到冒犯的事）。當你聽到對你的冒犯時，向上帝祈求辨別力，知道你是否真的需要聽到上下文或故事的另一面，還是需要讓它過去。



箴言19:11告訴我們，一個人的智慧帶來忍耐，「寬恕人的過失便是自己的榮耀」。養成習慣將每一次冒犯帶到上帝面前，請祂向你顯示指控或冒犯中有什麼是真實的，以及什麼可以放下，這樣你就可以繼續前進。



8. 修正你的思維 當你開始感到生活不堪重負並開始崩潰時，問問自己：「我對上帝有什麼不正確的認知？」換句話說，專注於事實，而不是你的感受。當你的感受告訴你相反時，關於上帝的事實是什麼？當我們的感受將我們引向絕望的黑暗隧道時，我們需要打開我們對上帝的了解的事實，讓它指引我們走出來。這將每次都能化解戲劇性事件。



詩篇46:10告訴我們：「你們要休息，要知道我是上帝。」當我們知道上帝是誰以及祂能做什麼時，我們的擔憂、恐懼和崩潰都能平靜下來。(资料来源：crosswalk)

