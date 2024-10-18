印度教民族主義者利用科技在印度針對並改變基督徒信仰

在印度，基督徒社區面臨日益增加的壓力，尤其是在中央邦恰蒂斯加爾州的巴斯塔地區。當地的印度教民族主義組織如世界印度教理事會（VHP）利用科技手段，通過流行的社交媒體應用WhatsApp，針對基督徒少數群體，強迫他們改信印度教。根據報導，這一現象不僅在恰蒂斯加爾州出現，在整個印度的其他地方也日益普遍，基督徒的迫害正在上升。



巴斯塔地區以其濃密的森林而聞名，但同時也是基督徒面臨威脅的熱點。VHP等組織利用WhatsApp迅速組織暴徒，尤其是在基督徒面臨脆弱時刻，例如葬禮上，要求他們放棄信仰。自2014年印度教民族主義的人民黨總理莫迪上任以來，這些襲擊事件有所增加，隨著網路普及和廉價數據的獲得，尤其是在偏遠地區，網絡用戶數量迅速增長。



報導指出，VHP還開始為其成員提供基本的智能手機，使他們能夠使用WhatsApp。這一技術的獲得使VHP能夠在廣泛的地區內迅速傳遞信息並協調行動。比如喀什亞普家族就是一個案例。2014年，他們因為尋求社區支持而改信基督教。然而，當家族主婦拉迪拜於今年5月因喉癌去世後，一群通過WhatsApp協調的暴徒闖入他們的家，強迫他們放棄基督教，否則就無法在村裡進行葬禮。



"我們被給予了最後通牒，"32歲的賈爾達·喀什亞普說，"如果我們想在村子裡進行她的葬禮，就必須放棄基督教。"最終，這家人在他們的院子裡進行了重新改信的儀式，並被迫在村莊的公墓埋葬她。







VHP成立於1964年，旨在遏制其認為是外來的意識形態，主要是伊斯蘭教、基督教和共產主義。該組織在印度有著廣泛的影響力。



報導還指出，在巴斯塔地區，該組織的成員被劃分成WhatsApp群組，涵蓋約50個村莊。每個群組由導師管理，負責篩選信息並執行來自上級的指示。巴斯塔地區的VHP領導人哈里·薩胡表示："有了WhatsApp，以前需要三天的事情現在不到一個小時就能完成。"這些群組監視基督徒的活動並協調在葬禮期間的干預。



在印度，印度教徒通常選擇火葬。通過WhatsApp組織的暴徒試圖在葬禮開始前到達基督徒家庭，阻止埋葬，直到他們改信。38歲的農民和VHP成員加希拉姆·巴赫爾承認，他負責協調對喀什亞普家族的攻擊，並管理約50個村莊的告密者網絡。



一名基督徒，名叫拉特尼什·本傑明，表示他在WhatsApp中擁有2000名牧師的聯繫人，但他坦言，"我的聯繫人只佔印度教團體網絡的一小部分。"



來自恰蒂斯加爾人民聯合公民自由聯盟的活動家指出，由於VHP的影響力及對被視為反印度教的恐懼，警方對其行為採取行動時顯得猶豫不決。此外，WhatsApp的加密消息功能使得當局難以監控這些活動。







在被迫重新改信印度教後，賈爾達·喀什亞普反思自己的處境。他現在雖然能參加村莊的活動並在緊急情況下獲得支持，但代價卻是失去信仰的自由。他說："我現在無法回頭。我做了我必須做的事情。"



在印度其他地區，類似的情況也在發生。根據報導，自2017年以來，因WhatsApp謠言而形成的私刑暴徒已導致超過40起謀殺事件。倫敦經濟學院的一篇博客指出，隨著印度教民族主義人民黨政府的上台，針對穆斯林、達利特人、基督徒、原住民和女性的暴力行為急劇增加。



基督徒在印度的迫害現象已急劇升級。根據德里基督徒聯合會的報告，2021年至少報告了486起針對基督徒的暴力事件，創下該社區歷史上的最高紀錄，而2022年的記錄接近600起，2023年進一步增加，顯著超過600起，創下新紀錄。(资料来源：Christian Post, Rest Of World)

