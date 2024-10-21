宣道培靈會：黃成培牧師呼籲華人教會關顧阿富汗家庭

中華海外宣道會於10月舉行宣道培靈會，黃成培牧師與黃雲英師母分享非洲穆斯林地區的傳福音神蹟，並呼籲華人教會關注阿富汗家庭。他們強調宣教士應有「退場機制」，表明「失業就是成功了」。



癱子的比喻與宗教領袖的挑戰



宣道培靈會於10月11至12日舉行，黃成培牧師在首晚分享「使命人生--跟著耶穌做事」。他引用《約翰福音》第5章中的癱子故事，指出耶穌醫治了癱子，提醒我們只有主耶穌才是唯一的拯救者。黃牧師回顧了一個非洲穆斯林村莊的見證：當地的宗教領袖因遇見耶穌被村民打至殘廢，但在宣教士的禱告下，神蹟發生，這位領袖的眼睛和雙腳都得到醫治，整個村莊因而信靠耶穌。



黃牧師強調，最需要幫助的是那些自視為宗教權威的領袖。他們只關心表面的宗教儀式，卻忽視了生命的真正改變。耶穌的醫治行動挑戰了這些領袖的權威，迫使他們面對自身的限制。



華人教會的宣教呼籲：關顧阿富汗家庭



黃成培牧師直言，華人教會普遍缺乏跨文化宣教的參與，原因是擔心損失資源，但他感謝中宣會具備國度觀，願意支持宣教士的差派。他提到他們在洛杉磯開展了阿富汗難民事工，目前已有100個阿富汗家庭受到關顧。黃雲英師母呼籲教會會友每人關懷1至2個阿富汗家庭，並向他們展現基督的愛。



她強調，耶穌來到世上有兩大使命：一是賜予生命，打破宗教的傳統和束縛；二是執行審判，彰顯祂的權柄。



宣教士的退場機制：失業即是成功



黃成培牧師與師母分享了他們在非洲肯亞的宣教經歷，2004年至2014年，他們致力於培訓東非五國的非洲傳道人，並建立當地教會。他們認為，宣教士的目標應該是讓自己「失業」，即當地教會能夠自主傳揚福音，宣教士的使命就完成了。黃牧師表示：「當宣教士成功傳遞福音，建立教會並培訓領袖，讓他們自行傳福音時，失業就是成功的標誌。」



動員華人教會參與全球宣教



黃雲英師母提到，他們多次回到美國和台灣後，感受到神的呼召，要他們繼續動員華人教會參與宣教。她提到9月於韓國首爾舉行的第四屆洛桑宣教大會，來自200多個國家、5400多名參加者齊聚一堂，展示了全球宣教的力量。從第一屆以西方為主導的大會，到今天由亞洲、非洲和拉丁美洲的同工主導，全球福音的擴展無法被阻擋。



伊朗曾是福音禁區，但如今信徒數量已從1979年的500人增至100萬人。大會上，曾被捕的伊朗信徒分享見證，激勵人心。印度宣教的成果也同樣驚人，當地每月有數千人受洗。



最後，黃成培牧師與黃雲英師母鼓勵華人教會，學習跟隨耶穌的腳步，參與宣教工作，成為全球宣教大業的一部分。

