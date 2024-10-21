基督徒运动员林書豪谈賽前焦慮：信仰、勇氣與自我對話

每年，林書豪都會分享他的見證，回顧過去一個賽季的掙扎與成長。今年，他選擇了一個對他來說尤為特別的主題--焦慮，特別是賽前的焦慮。他坦誠地表示，雖然對這個話題感到恐懼，但他意識到「不知道還能打多少個籃球賽季」，因此想要借此機會談談「焦慮」這個問題。



林書豪分享了自己在與焦慮鬥爭中學到的三點重要教訓：首先，如果你在與焦慮作鬥爭，你絕對不是孤單的；其次，焦慮並不能定義你的身份；最後，有時焦慮不會消失，但這也沒關係。



焦虑管理的必要性



他解釋道，焦慮是一種針對未來事件的不安和擔憂，根本上是一種恐懼，害怕某些事情發生或不發生。林書豪的焦慮常常圍繞他想要控制的需求和願望展開，特別是在賽前，他感到必須迎合他人（如球迷、隊友、教練，甚至是自己）的期望。他坦承，自己經常害怕讓別人失望，尤其是在重要比賽中，最壞的情況總是瀰漫在他的腦海中。



「在NBA的早期，我曾是一个不被看好的選手，沒有人對我有期待。然而，一旦進入金州勇士隊，球迷和媒體的關注與期待讓我倍感壓力。」林書豪回憶道。他指出，這種轉變使得他不得不面對與賽前焦慮的鬥爭。



林書豪的賽前焦慮並非他職業生涯的常態，但在許多關鍵時刻，他卻發現自己在焦慮中掙扎。尤其是在他效力於發展聯盟期間，焦慮達到了巔峰。他提到：「每場比賽前，我的情緒都非常糟糕，甚至無法入睡。與我的經紀人交談成為我應對焦慮的重要方式。」



隨著時間的推移，林書豪意識到管理焦慮的必要性。他開始尋求專業的幫助，包括治療師和運動心理學家的指導，同時也借助信仰的力量。他回憶道，曾經有一次，他的導師建議他寫下自己與籃球相關的最大恐懼，並找到對應的經文。這一做法幫助他在面對焦慮時，能夠找到心靈的慰藉和支持。



「例如，我最害怕的就是表現不佳，因此我選擇以弗所書2:10作為我的信仰支柱：『我們是上帝的傑作，是在基督耶穌裡造成的，目的是為要行善，這些善事是上帝早已預備好的。』這讓我明白，不論結果如何，我的身份並不因比賽的表現而改變。」



林書豪也提到了自己在賽季中與新北國王隊的經歷。在某些比賽中，他的焦慮指數甚至高達8分或9分，這種情況令他感到十分困擾。他坦言，雖然在職業生涯中取得了一些成就，但焦慮卻始終伴隨著他，甚至使他時常思考是否該退役。



「我希望通過分享我的經歷，讓更多人明白，如果你經歷焦慮，知道你並不孤單。」他說。







焦慮不能定義身份



儘管焦慮是普遍存在的情緒，但林書豪堅信這並不能定義他。「我已經學會了一些管理它的方法，」他說，提到自己接受過導師、治療師和運動心理學家的專業輔導。他分享了多種應對焦慮的技巧，包括呼吸練習、肯定、冥想、可視化以及眼動脫敏與再處理（EMDR）等方法。然而，他認為，真正幫助他的仍然是信仰。



信仰使他能夠記住一些真理，並在焦慮來襲時依靠上帝的應許。他回憶起回到黃蜂隊的賽季，提到他的導師Roger Montgomery建議他寫下與籃球相關的恐懼，並為每個恐懼尋找一節經文。「每當我注意到或識別出我正在為某個恐懼而掙扎時，我可以依靠那節經文和應許，」林書豪說道。他提到，自己最害怕的事情之一是表現不佳，因此他選擇了以弗所書2:10作為支撐：「我們是上帝的傑作，是在基督耶穌裡造成的，目的是為要行善。」



林書豪解釋道，這段經文提醒他，上帝早已為他預備了所需的一切。這種信念減輕了他的壓力，使他能夠接受比賽中的各種結果。他說：「無論我得分多少，都是上帝預備的；我能控制的是我的努力和態度，以及享受比賽的過程。」



他還提到了另一個常見的恐懼，即被替代的感覺。為了應對這一恐懼，他依靠約書亞記1:9：「我豈不是吩咐你，要剛強壯膽嗎？不要害怕，也不要驚惶，因為無論你往哪裡去，耶和華你的神必與你同在。」這段經文讓他在面對壓力和挑戰時感到安慰，因為它保證了他並不孤單，神永遠與他同在。



在談到比賽結果的焦慮時，林書豪引用了箴言16:3：「你所做的要交托耶和華，你的計劃就必立定。」他解釋說，雖然他無法控制比賽的結果，但他可以將努力交給上帝，並相信上帝會成就他的計劃。他強調，控制焦慮的關鍵在於把工作和比賽的成果交給神。



林書豪鼓勵所有面臨焦慮挑戰的人，提醒大家要銘記自己的信仰，不被焦慮定義。「我希望通過我分享的經歷能夠鼓勵每個人，」他說道。他相信，面對焦慮，信仰是一個強大的支持力量，讓人們能夠在挑戰中找到力量，繼續前行。



焦慮是旅程的一部分



林書豪表示，很多人渴望消除焦慮，期待能有一天擺脫這種情緒。他承認，「上帝能奇跡般地醫治我，把它永遠去掉」，但他也分享了自己14年職業生涯的經驗，表示賽前的焦慮始終是他身份的一部分。他引用了保羅的「肉身中的刺」，強調在面對壓力時，基督給予他的力量是克服焦慮的關鍵。



他將自己的感受比作在海上航行的船隻，認為在生活中永遠不可能完全避免風浪。林書豪指出，焦慮就像海上的風浪，來襲時會對船隻造成衝擊。他提到，與其期待沒有風浪的職業生涯，不如關注如何依靠信仰來應對生活的挑戰。他形象地說：「我努力把我的信仰作為錨，即使風浪來襲，我依然能扎根於此。」



林書豪分享了他與運動心理學家的討論，心理學家曾告訴他，壓力可以被視為快樂。他說：「當我感到緊張、心跳加速時，這意味著我即將去打球，而我熱愛這項運動。」這種心態的轉變，讓他學會了如何把焦慮視為一種積極的情緒，幫助他更好地面對即將到來的比賽。



談及焦慮的應對方式，林書豪強調接受不適是關鍵。他提到，與其逃避焦慮，不如接受它並利用它。他鼓勵大家在面對焦慮時，重視與自己對話，而不是僅僅傾聽負面的自我對話。他建議重複上帝的應許，或自我肯定，以此來提升自我信心。



林書豪最後對那些經歷焦慮的人表示同情，並指出：「你們並不孤單。」他鼓勵大家尋求專業治療，扎根於自身的價值與尊嚴之中，並與朋友或導師傾訴。他強調，焦慮雖然可能是生活的一部分，但並不是身份的全部。

