蕭壽華牧師分享「血漏婦人的信心」：主動求赦罪告別12年的絕望

基督教耆福會舉辦的福音粵曲培靈佈道會上，蕭壽華牧師分享了血漏婦人的故事，強調信心帶來醫治與赦免，並提醒會眾在信心低谷時要記住「天父必看顧你」。他也邀請大家接受耶穌基督為生命的主。



蕭壽華牧師是宣道會北角堂榮譽顧問。他引用聖經中的教導「施比受更有福」，表揚義工們前往各院舍探訪長者的愛心行動，並指出付出所獲得的福氣更大。他表示，雖然人生有限，但我們可以體會到天地之間有一位真實愛我們的神，甚至願意為我們犧牲自己，賜給我們生命。無論是病痛還是困難，在主的力量下，我們都能夠勇敢面對。有長者分享信主後的平安，雖然仍有困難，但他們感受到從主而來的力量，能坦然接受與面對。



血漏婦人的信心



《路加福音》第8章第43節記載了一位患血漏12年的婦人，她「在醫生手裡花盡了一切養生的，並沒有一人能醫好她」。這是個悲哀的處境，但她並未放棄，仍然相信耶穌能帶來盼望。當她觸摸耶穌的衣裳繸子時，血漏立刻止住，而耶穌也察覺到有人以信心觸摸了祂。



蕭牧師解釋說：「這位婦人不僅是在外表上觸摸耶穌的衣裳繸子，更是透過這個行動表達她內心的信心，相信耶穌是她的盼望，並以此接觸表達她對耶穌的接受。」這份信心讓她得到了真正的醫治，經文記載耶穌對她說：「女兒，你的信救了你，平平安安地去吧。」（48節）這表明她的罪已得赦免。



然而，蕭牧師指出，今天有許多人聽過耶穌的名，甚至接觸過祂，卻沒有以信心真正接受祂。一位臨終長者信主後，分享自己不再為家產的分配感到憂心，變得安然自若。主耶穌以慈愛潔淨了我們內心的糾結和罪惡。



信心低谷時，謹記「天父必看顧你」



蕭牧師進一步說明，接受耶穌是憑藉信心，而信心的本質是承認自己有罪，並需要天地的主來引領生命的道路，接受祂的幫助。他提到：「愛人之前，我們首先要經歷到神的愛，這樣才能去愛身邊的人和家人。」



有些信徒在面對疾病或生活艱難時，容易忘記神的愛，陷入信心的低谷。蕭牧師分享了他曾接受心臟手術的經歷，當時他感到虛弱無力，懷疑手術是否出現問題。後來，他從一首詩歌中得到了安慰：「任遭何事不要驚怕，天父必看顧你。」這讓他清楚知道，天上有一位慈愛的父親在看顧著他，無需憂心。



他勉勵會眾說：「每個人都有軟弱的時候，無論是年老有病，還是經濟困難，上帝都歡迎我們將一切憂慮卸給祂，因為祂顧念我們。」他鼓勵大家放心把一切交託給神，從中得力，繼續跟隨並信靠主。



最後，蕭牧師提醒會眾，天父渴望每個人都能回家，祂會赦免我們的過犯，並將平安賜給我們。他也再次邀請大家接受耶穌基督成為生命的主。



基督教耆福會於10月10日在基督教香港信義會真理堂舉辦了「第十八屆金色年華福音粵曲培靈佈道會」，由宣道會北角堂榮譽顧問蕭壽華牧師主講，活動同步進行線上直播。

