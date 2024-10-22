香港基督教服務處回應施政報告 呼籲推動STEAM教育及倡導「兒童友善城市」

香港特區行政長官於上周三發表2024年施政報告後，香港基督教服務處迅速作出回應，針對中小學STEAM教育推動、銀髮經濟發展、基層醫療改革及精準扶貧等多方面提出建議，並特別強調建立「兒童友善城市」的願景。



服務處表示，支持教育局成立「數字教育策略發展督導委員會」，推動中小學的STEAM教育（第113段），並建議將數字教育與STEAM學科、生涯發展及社區服務緊密結合。服務處亦呼籲鼓勵學校與企業及社福機構合作，讓學生透過實踐學習，培養創新思維與解難能力。同時，應加強教師培訓，並引入學習動機為本的教學方法，以更好地滿足不同學生的學習需求。



在青年宿舍項目（第115段）方面，服務處建議青年宿舍應與地區綜合青少年服務中心合作，提供全面的支援服務，幫助青年面對成長中的各種挑戰，讓宿舍成為年輕人得以發展潛能的空間。



對於銀髮經濟的發展（第135-136段），服務處建議政府探索「護老者經濟」的潛力，並鼓勵商界與社福機構合作，設計符合長者及護老者需求的產品。同時，設立一站式支援服務平台，提供產品效能、研究結果及用戶意見，促進長者與護老者的生活質量。



關於政府解決「劏房」問題（第161-165段），服務處對政府設立的「簡樸房」標準表示關注，擔心租金可能因此上升。為此，建議政府設立合理的寬限期，並委託相關機構提供諮詢服務，協助業主以合理成本達致「簡樸房」標準，避免增加租戶的經濟負擔。



在基層醫療發展方面（第186段），服務處建議政府深化醫療體系改革，加強醫社教合作。具體而言，母嬰健康院應與「社區親子中心」、幼兒中心等成為合作伙伴，為懷孕母親及嬰幼兒家庭提供全方位的支援。



服務處對政府在精準扶貧（第194段）方面的措施表示歡迎，特別是積極擴展「社區客廳試行計劃」。服務處期望在共用空間的設計上，應特別關注0至3歲嬰幼兒及其家長的需要，如設置清潔、安全的爬行區域、嬰兒床、沖奶設施和母乳餵哺室等。



針對長者照顧（第195-198段），服務處建議將現行的照顧者政策延伸至學前復康兒童的照顧者。此外，對於殘疾人士的支援（第201-202段），服務處認為應在需求殷切的地區，利用空置的幼稚園校舍設立「特殊幼兒中心」，這將有效縮短輪候時間，同時不會影響現有服務的質素。



服務處亦關注在職家長的支援（第204段），並呼籲政府推動「兒童友善城市」的理念，將兒童友善的概念延伸至社區，為孩子們構建一個健康理想的成長環境。



此外，服務處對政府計劃成立四間「社區親子中心」（第205段）表示支持，認為這有助於填補0至6歲兒童及家庭在福祉上的服務缺口。服務處建議政府參考該機構首間0至6歲兒童館的運作模式，藉此促進親子互動，並以跨專業模式滿足兒童整體需求。



最後，服務處還對少數族裔支援、多元文化友善政策、推動綠色低碳生活等議題提出建議，並呼籲政府加強社福機構的配套支援，包括安排廚餘回收、資助社福機構逐步更換電動車及安裝高速充電設施等，以實現更可持續的社會發展目標。



香港基督教服務處回應2024年施政報告全文

