第四屆洛桑大會與會感想





剛剛過去的9月22日至28日，我有幸以新一代年輕領袖的身份參加了在首爾仁川（Incheon, South Korea）舉行的第四屆洛桑大會（The Fourth Lausanne Congress），同時也參與了大會的服事。作為大會的中文文字翻譯，我不僅參與文字翻譯，還參與了大會的註冊、協調等多方面的服事，因此也有機會了解大會幕後的一些籌備和運作，從中學到了許多寶貴的功課。本次洛桑大會的主題是：「讓教會一起宣告和彰顯基督」（Let the Church Declare and Display Christ Together）。



我在大會開始的前兩天負責在註冊處服事，旁邊有一位中年韓國弟兄站在那裡舉著引導牌，引導與會者前往他們需要去的地方。這位弟兄足足舉了兩天的牌子，由於他個子不高，舉牌子特別費力。後來有機會我們坐下來聊天，我才知道，他其實是首爾國立大學的教授，只有兩天假期，所以來服事大會兩天，第三天就要繼續回去上班。而他，只是韓國教會派出的1400多位志願者中的一位。他們都不是沒有工作、閒得沒事做的人。更不用說還有6000多位當地教會的弟兄姐妹，24小時不間斷地為大會禱告。這樣的服事心態，怎能不令人感動？



每天有5000多位基督的門徒、來自世界200多個國家的屬神子民一起聚集、共同敬拜，這樣的場景讓我感受到前所未有的平安、喜樂和盼望，這大概就是將來在天堂敬拜的一瞥吧。



1: 洛桑運動和本屆大會本身並不完美，存在許多缺乏與不足之處。比如，神學上的寬泛（當然，這取決於你自身的神學光譜），再比如本次大會形式大於內容，以及我們在大會期間面臨的各種問題和挑戰。然而，我相信幾乎所有參加者，都在神所託付給我們的使命和責任中盡力做到最好。我們永遠無法達到完美。即使今天我坐在回程的飛機上，回想今早總結會議中我們提到的種種問題，我們小組同工在「可以改善的問題」下方所寫的備註「We still love you」深深打動了我。即使不完美，即使有許多可以改進的地方，但我們仍能在基督裡互相體諒，彼此相愛。



2: 洛桑運動的本質在於聯結與合作，旨在促進全球教會在宣教事工上的合作。這注定了洛桑不是一個宗派（在神學與教會治理上的聯結），也不僅僅是一個會議，而是在會議期間和會議結束後，與會者共同制定策略、付諸行動，尤其是針對自己感興趣或有負擔的領域一起尋找出路。在這一點上，我認為這是必要的，也是值得努力和欽佩的。



3: 普世教會需要更多的聯結。我們需要彼此聆聽來自世界各地關於神的作為，以及各地教會所面臨的挑戰。這樣，我們才能彼此扶持、互助，實現資源共享，打開我們的視野。摒棄「一畝三分地」的華人「山頭主義」是非常必要、有幫助且有意義的。本次大會讓我有機會聆聽來自世界不同地區關於上帝作為的真實故事。這些故事是站在我面前的人帶著眼淚訴說的，是一位外國人用流利中文講述的，這些故事如此真實、寶貴，讓你聽過後會永遠記得，甚至聽了一遍仍覺得意猶未盡，深深觸動你的心靈。這些故事是你在互聯網上很少能讀到的，是你在只關注自己日常生活和服事中不常聽到的。



4: 洛桑對諸多領域的關注與強調，值得我們華人教會學習。比如，洛桑對職場宣教的關注，對年輕領袖的關注，對數字時代福音策略的關注，對受逼迫教會和未得之民的關注等。這些領域對我們華人教會來說普遍陌生，尚未全面開展系統性和聯結性的宣教事工，而洛桑所強調的這些主題，無疑在很大程度上為我們指明了宣教的方向。



5: 籌辦洛桑大會的韓國教會投入了大量的人力、財力和資源，這值得我們華人教會反思、悔改並借鑑。華人教會一提到錢，反應就是要「忠心」，而我們定義的「忠心」就是不花錢。當然，錢花在自己身上是另外一回事，花在教會、神國和宣教上則被視為「不忠心的浪費」。然而，幾千、幾萬美金的旅行、幾萬甚至數十萬美金的豪車，幾十萬甚至上百萬美金的豪宅卻被認為是必要的，是「忠心」的表現。我們需要反思我們在財務管理上的心態，尤其是在宣教與神國事工上的投入。



6: 洛桑運動對地方教會（Local Church）的關注不足，這讓我感到有些遺憾。洛桑運動的神學根基並不主要放在地方教會身上，而是更傾向於宣教機構，而非教會在宣教領域中的角色。此外，洛桑強調的是專業技能的宣教，而非以建立教會為目標的全職宣教士。然而，這並不意味著洛桑忽視地方教會和全職宣教士，但我個人的感受是，洛桑的焦點不在於此。這一點讓我感到略微遺憾。當然，這也可能與教會在宣教上的局限性有關，或者是地方教會在宣教上的投入不足導致的失望。不過，我期盼洛桑能更加關注地方教會在宣教中的角色，並推動"以教會為本的宣教"理念的實現。



7: 作為一個運動，洛桑運動的限制是顯而易見的。如何落實大會的討論成果？如何為普世教會提供合作的平台與機會？如何保持神學上的純正，並聯結普世福音派教會？洛桑目前似乎遇到了瓶頸期和疲憊期，但也面臨新的挑戰與契機。對我個人而言，我不會對洛桑有過高的期待。如果我們能夠把本屆大會的提議和關注點做好，我認為還有很多事情可以去做。與其抱著不切實際的期待或批判的眼光，著眼於當下，盡力而為或許是更好的選擇。



8: 華人教會需要更多地參與普世宣教。本次大會中，華人牧者、領袖和宣教參與者數量不少，但我們仍需要更深地、切實地參與普世宣教。我們不能自我封閉或自滿，需要不斷學習、更新，並付諸行動。無論是差傳機構、福音機構，還是地方教會，我們都要承認，在宣教方面我們做得還遠遠不夠。上帝賞賜給我們的福分和恩典中，還有許多未被充分用於神的國度。我們應當悔改，並尋求突破和改變。



9: 我希望在2026年7月的華福大會中，能夠繼續探討華人普世宣教的實際行動與策略。此次聚集的目的應該是聆聽、學習，並制定切實可行的策略，尤其是針對年輕世代的宣教策略。普世華人教會面臨的老齡化問題依然嚴重，如何興起年輕的領袖，如何向更多年輕人傳福音，如何牧養並挽回流失的新一代，這些是我希望在2026年大會中能夠看到的。這些策略的制定和合作平台的建立，離不開普世華人教會牧者、領袖和基督徒，以及華人差傳機構宣教士的支持，包括參與大會、奉獻與禱告。



10: 普世華人教會的牧師們，我們可以做什麼？前面提到洛桑似乎在淡化地方教會的角色，那麼作為牧師，我們在推動宣教方面可以做什麼？我們可以在哪些方面反思？我們是否依舊停留在過去"奉獻支持差傳機構"的模式？我們需要學習與成長，或許我們還有很多需要改進的地方。作為地方教會的牧者，我們能否超越"我的堂會最重要"的思維，建立以宣教為導向的教會，並在教會中推動"以宣教為導向的門徒訓練"？



11: 最後，能在忙碌的大會日程和服事中抽身，與新老朋友喝咖啡、吃飯，並徹夜長談，真是再美好不過。我們的對話既有輕鬆閒聊，也涉及神學與教會等嚴肅話題；既有流淚的祈禱，也有開懷的大笑。這些經歷和屬靈的財富，是我在日常牧會生活中很難得的寶貴時刻。



原文發佈於 勇守真道，基督日報蒙允轉載。



秦恩光牧師，與妻子育有4個年幼的孩子，現為溫哥華浸信會信友堂訪問牧者，曾是美國印城華人教會西北堂的植堂者/牧者，現為加拿大華人神學院教牧學在讀。