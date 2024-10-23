教會被敦促為面對不願意的同性戀吸引者提供希望與選擇

在一場國際會議上，專家們指出，對於面對不願意的同性戀吸引或性別困惑的人，應該允許他們尋求專業幫助，而不僅僅是告訴他們終身獨身。教會必須傳遞更具希望的訊息。



來自世界各地的140多位基督教治療師本週在波蘭舉行會議，討論如何支持那些在不願意的同性吸引或性行為中掙扎的人，尤其是在許多國家已經禁止或正在考慮禁止所謂的「轉化治療」（conversion therapy）的背景下。



國際治療與諮詢選擇基金會（IFTCC）拒絕使用「轉化治療」這個術語，而是採用「變化允許治療」（change-allowing therapy）。該基金會主張，個人應有自由尋求專業幫助，以根據自身的意願和生活目標擺脫不願意的關係和性行為，並認為僅允許肯定療法剝奪了這種自由。



會議組織者、IFTCC主席邁克·戴維森博士在星期五的開幕致辭中表示，教會需要參與有關「獨身與轉化」（celibacy versus transformation）的主流話語。



他提到，教會中有一部分人認為，基督徒可以認同自己是同性戀，並且仍能遵循聖經對婚姻和性的教導，通過承諾終身獨身來實現。戴維森博士建議，傳遞更好的訊息是告訴那些面對不願意同性戀吸引的人，他們「有選擇」。



他說：「如果我們告訴一個人除了自我宣布為獨身者外別無選擇，意味著他沒有出路，這就是他的一生，這樣的說法是令人擔憂的。」



「如果你告訴一位13歲的男孩他無法逃避，我認為這是不公正的。」



戴維森博士強調，基督教治療師需要以同情和善良的態度來幫助所有信仰或沒有信仰的人，並為他們創造一個「安全的空間」。他表示：「他們可能尚未找到基督，但我們絕不能關上這扇門，無論我們身在何處，都應該支持他們。」



作家兼前同性戀者羅薇莉亞·巴特菲爾德博士在一個預先錄製的小組討論中指出，基督徒在此問題上也必須在政治層面上積極參與，並「願意冒險」。



她說：「基督徒在當前文化和政治中偏離步伐的原因是，我們未能在本質層面上捍衛福音。我們願意談論其他各種事物，但卻未準備好說上帝創造了男性和女性......至少新教徒沒有。」



晚些時候，國際自由捍衛聯盟（ADF）的律師費利克斯·博爾曼博士表示，隨著父母權利面臨越來越大的威脅，西方國家的基督徒必須積極站出來，如果希望看到有意義的變化，就必須「重新奪回父母的權威」。



他說：「根據我的經驗，有時僅僅站出來就已足夠。如果你想知道為什麼現在的情況如此，那是因為持有截然不同世界觀的支持者做了同樣的事：他們出現了，成為社區組織者，並動員了人們。所以問題是：我們為什麼還沒有這樣做？」



他呼籲基督徒加入學校董事會和家長教師協會，積極參與學校運作的討論。「如果我們想要變化，就必須在那裡，」他說。



會議的第一天還提到了美國的情況，目前已有20多個州禁止對未成年人進行「轉化治療」。



美國基督教治療師協會的墨西哥·康諾斯博士和香娜·安德森博士在會議上介紹了他們領導的一項運動，旨在引入良心條款，允許基督教治療師根據自己的信仰進行治療，類似於醫療專業人士已經享有的良心自由。不過，安德森博士表達了對情況可能在改善之前變得更糟的擔憂。



她說：「我們可能面臨職業的存在性滅絕。」（资料来源：ChristianToday）

