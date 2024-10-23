中梵主教協議延長四年 促進雙邊關係穩步發展

梵蒂岡於10月22日宣布，與中國簽署的《中梵主教任命臨時協議》將再延長四年，並表示此舉將進一步促進雙邊關係，造福中國天主教會及全體中國人民。



該臨時協議最早於2018年達成，原本每兩年續簽一次，今次為協議第三次續簽，且打破以往慣例，延長至四年。這一決定顯示了雙方在深化雙邊關係及主教任命問題上的進一步共識。



梵蒂岡方面的公告指出，該協議的續簽是基於雙方經過充分協商和評估後達成的結果，強調聖座願意與中國繼續進行「相互尊重和建設性的對話」，以推動雙方關係的發展，並造福中國天主教會及中國全體人民。



此《臨時協議》的簽署標誌著中梵關係的新篇章，打破了過去未經教宗同意便自行任命主教的歷史。自2018年以來，已有超過十名主教在雙方合作下被任命和祝聖，一些未曾獲北京承認的主教也得到了官方的確認。此外，中國大陸的主教參與了梵蒂岡的世界主教會議，且中國青年積極參與了里斯本的世界青年節活動，顯示了雙方在宗教領域合作的進展。



教宗方濟各在9月13日完成亞太四國訪問後，曾在返程飛機上談及此協議，表示續簽進度順利，主教任命事宜本著良好意願進行。教宗還表達了訪問中國的期望，並對中國的千年文化和對話能力表示敬仰與尊重。他相信中國對天主教會來說，是一個充滿承諾和希望的國家，特別是在處理衝突問題方面，雙方可以進一步合作。



中國外交部發言人林劍則表示，雙方在經過友好協商後，決定將《中梵主教任命臨時協議》再延長四年，並承諾本著建設性的精神保持溝通，推進中梵關係的進一步改善。



根據協議內容，中國政府可以提交主教職位的候選人，而教宗方濟各擁有最終任命權，這項安排成為中梵關係中一項具有象徵性的合作基石。

