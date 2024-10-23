聖經史詩式電影《馬利亞》揭開希律王追殺耶穌的驚險旅程





被譽為聖經史詩式的電影《馬利亞》（Mary）即將於聖誕節期間上映，並於12月6日在Netflix上架。該片劇本歷經74次修改，旨在傳遞永不放棄的精神，並鼓勵人心懷信心、盼望與愛。



電影由湖木教會（Lakewood Church）牧師約珥·奧斯汀（Joel Osteen）擔任製片人，從馬利亞的視角重新講述耶穌的降生故事，並聚焦於馬利亞和約瑟如何帶著嬰孩耶穌，逃離希律王的追捕，展現一段充滿驚險的旅程。



演員陣容強大



以色列女演員諾亞·科亨（Noa Cohen）將飾演馬利亞，而她的丈夫約瑟由男演員伊多·塔科（Ido Tako）扮演。好萊塢著名演員安東尼·霍普金斯（Anthony Hopkins）將出演兇殘的希律王，這一演員陣容讓人倍感期待。



幕後團隊實力堅強



該片由導演D.J.卡魯索（D.J. Caruso）執導，他曾在佩柏戴恩大學（Pepperdine University）學習電視製作，並曾於迪士尼實習。卡魯索此前的導演作品包括《生死劫》（2004）、《煎熬》（2007）以及《獵鷹眼》（2008）。《馬利亞》由Aloe娛樂公司和製片人瑪麗·艾洛（Mary Aloe）聯手製作，這家製作公司過去八年來已完成了48部電影和九部系列片。



傳遞永不放棄的信念



作為虔誠的基督徒，製片人瑪麗·艾洛表示，《馬利亞》在當今社會尤為重要。她提到：「作為女性、信徒和製片人，馬利亞的故事對我而言意義深遠。我希望這部電影能夠激勵觀眾深入了解聖經。儘管這是一部為家庭觀眾製作的電影，但我們更希望能夠影響全球的年輕人和未來世代。」



艾洛還表示，他們在製作過程中非常注重電影的真實性，邀請了多位宗教領袖，包括神學家、拉比和神父，對劇本進行審核，以確保影片的宗教和歷史準確性。



電影《馬利亞》的原著由作家提摩太·海耶斯（Timothy Michael Hayes）撰寫，最終劇本經過74次修改後確定。艾洛說：「這部電影向觀眾傳遞永不放棄，並持守信心、盼望和愛的核心信息。」

