巴塞羅那福音詩班在倫敦大放異彩

一項剛剛登陸歐洲的國際福音音樂比賽「How Sweet The Sound」，其首批獲獎者之一來自巴塞羅那。



這支詩班名為「Vocal Groove」，由約二十名成員組成，並由樂隊Faith Collective伴奏。他們在10月20日於倫敦皇家阿爾伯特音樂廳舉行的決賽中，贏得了「小型詩班」類別的最高獎項。



此次比賽吸引了來自多個國家的福音詩班參賽，並分為三個類別。該活動展現了福音音樂這一超越國界、征服人心的音樂形式的強大影響力。



福音音樂與脫離奴役的歷史息息相關，將生命經歷與基督信仰融為一體。如今，福音音樂在西班牙也日益盛行。



福音音樂在西班牙崛起



「在巴塞羅那有很多詩班。」Vocal Groove的指揮大衛·蘇亞雷斯（David Suárez）告訴西班牙基督教網站Protestante Digital。他觀察到，這種音樂風格已從教會走向世界各地的劇院和平台。



「我們聽說了這個音樂比賽，便寄去了一段影片參賽。」他在電話中說。幾個月前，他們接到通知，與來自義大利、波蘭和英國的三支詩班一起入圍倫敦的總決賽。



參加這次比賽，對Vocal Groove的成員來說是一個額外的激勵。他們兩週前在巴塞羅那舉行了一場音樂會，展示了過去幾個月的成果，並籌集資金來幫助支付前往倫敦的旅費。



與觀眾的特殊連結



比賽中，他們只能現場表演一首不超過四分鐘的歌曲。Vocal Groove的表現以其充滿活力及與觀眾的緊密連結脫穎而出。



「我們會永遠記住在皇家阿爾伯特音樂廳舞台上的那四分鐘，因為我認為我們之所以受益匪淺，是因為我們與觀眾的互動遠超其他詩班。」大衛·蘇亞雷斯解釋道。



Vocal Groove演唱了柯克·富蘭克林（Kirk Franklin）的歌曲《Hosanna》，這首歌曲與事先編排的舞蹈相得益彰，創造了與觀眾的特殊聯繫。「這是我們夢想過的，但我們驚訝的是它竟真的發生了。」



「當獨唱者薩米·普蘭內斯（Sammy Planes）鼓勵觀眾參與時，那是非常強有力的時刻。」大衛回憶道。「薩米還說了幾句話，強調我們不是為自己而歌唱，而是奉耶穌的名，因為祂是我們的希望、未來和永生的源泉。」這一信息是評委在頒獎時特別提到的，詩班指揮補充道。



用神賜的恩賜做更多事



Vocal Groove的大部分成員都是基督徒，這使他們與其他僅因熱愛音樂而演唱福音的詩班有所不同。對大衛·蘇亞雷斯來說，除了對音樂的熱愛，福音的訊息仍然具有深遠的意義。



這次經歷增強了詩班的士氣。「我們都認為神在這裡做了一些特別的事。我們感受到祂的引領，這不僅僅是為了這一刻，而是神賜予我們的恩賜，我們希望用它來宣揚祂的福音，並讓更多人認識這音樂，分享我們如此熱愛的音樂。」（资料来源：Evangelical Focus, Protestante Digital）

