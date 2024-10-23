印尼華人福音派領袖唐崇榮獲2025凯伯奖

加爾文大學（Calvin University）與加爾文神學院（Calvin Theological Seminary）將於2025年授予印尼雅加達的福音派牧師唐崇榮凯伯奖（2025 Kuyper Prize），據《今日基督教》報導。



此獎項以荷蘭神學家和政治家亞伯拉罕·凯伯（Abraham Kuyper）命名，亞伯拉罕·凯伯獎每年頒發給一位在改革宗神學和公共生活方面卓越的學者或社區領袖，表彰其在所選擇的領域做出杰出貢獻，反映出新加爾文主義的思想並重視政治、文化意義和參與社會事務。獲得該獎的條件之一是獲獎人需發表一篇與亞伯拉罕·凯伯公共神學中心（Abraham Kuyper Center for Public Theology）目標相關的主題演講。



現年84歲的唐崇榮在華人圈中因其大型布道運動而廣為人知，致力於向許多人介紹改革宗神學。在其網站上介紹，唐崇榮牧師在66年的事工中，已向全球3700萬人講道。他於1978年創立了唐崇榮福音事工國際（Stephen Tong Evangelistic Ministries International），並在全球設立辦事處以支持其布道工作。

