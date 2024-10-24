「真邪靈假鬼附？！」專訪驅鬼牧師李錦彬

近年靈異電影大行其道，如《貞子》、《驅魔》、《吸血鬼》以及《畫皮》等，讓許多人對靈界的事物產生了極大的好奇心。水晶球、星象、占卜、算命以及氣功等神秘活動也因此盛行。然而，靈界的存在是確確實實的，這些看似無害的活動實際上可能成為進入靈界攪擾的入口。本報特別專訪了有超過三十年處理靈界個案經驗的李錦彬牧師，分享他對靈界現象以及驅鬼的深入見解。



假個案一：曾拜偶像不得赦免？



李牧師指出，很多人對靈界存在誤解。在他處理的近七百宗求助個案中，絕大多數與靈界無關，顯示出許多人常因疑神疑鬼而誤解日常現象，動輒將與靈界無關的情況訴諸於邪靈之說。其中一個個案涉及一位基督徒女孩子。她因自小受母親影響而拜神佛，後來開始聽到異聲，看到怪異影像，並認為自己拜偶像的罪無法得赦。李牧師分析後認為此情況無關靈界，因為神會赦免人的罪，加上這位女孩子與丈夫的關係緊張，壓力與不安全感導致了聽覺和視覺的錯覺。



假個案二：嘔吐不止？力大無窮？



另一個案轉介自一位牧師。案主是一位太太，她丈夫認為她被鬼附，理由是她有不少奇怪「癥狀」：她連續三個月來嘔吐不止，在醫院中她精神錯亂不認得自己的丈夫和母親。此外奇怪的是身體瘦弱的她如有「天生神力」，竟能將床單撕開，又能「起飛腳」踢得護士雪雪喊痛。更詭異的是她半夜會爬起床，意圖翻越圍著病床的欄架「出逃」。



李牧師一聽即覺得與鬼附無關，於是先跟她的丈夫傾談。原來那位太太因為一次感冒令免疫系統出問題，造成她的手指紅腫，她因此吃了兩年含類固醇的藥物，藥性對她的胃部造成損傷，並誘發連續的嘔吐。



李牧師又到醫院探望這位太太，問她：「妳丈夫說你不認得他，為甚麽呢？」太太說：「那些人每次來到都問『妳認得我嗎？』，我覺得很煩，於是便說：『不認得！』」原來只是和丈夫開玩笑。李牧師接下來又問：「妳丈夫又說妳如有『天生神力』能撕開床單，又是甚麽呢？」她解釋是因為床單有破口，很易撕開。她亦曾告訴過丈夫，只是他不肯聽。



那麽為甚麽要撞那個護士呢？原來一次她在睡覺得意識朦朧，不料護士過來弄來弄去的，把她搞得心煩意亂，模糊中一伸大猛力推開她，卻不知情下無意中把護士給踢了。至於晚上爬過病床圍欄的事，她解釋說：「我不喜歡有東西圍著，覺得很逼，又不知怎樣把那東西放下來……」



所有怪異現象都終於揭牌，一切的「癥狀」都與鬼無關。李牧師說：「鬼無需要撕床單，亦無需要哭，真的鬼附都會有證有據。」



真實體驗：多次遇上「路」——Lucifer！



靈界的活物是肉眼不能見的，如何能證明是鬼附呢？他在著作《鬼附八大特癥》指出，鬼附的人會出現一些異於常人，甚至超越精神病人所有的現象，例如對聖經的經文、基督教詩歌、耶穌基督的名字等有異常的反應、講出別國語言或方言、知道一些隱秘事的異能等。但李牧師亦在著作中明言，鬼附與精神病難分難解，因此需要小心下定論。



李牧師分辨鬼附的其中一個方法是讓鬼附者寫字。若真的有邪靈附體，被附者會寫出「鬼字」。當驅魔者奉耶穌基督的名吩咐邪靈寫出自己的名字時，邪靈都不得不乖乖寫下。從李牧師展示的錄像及影象所見，這些由邪靈控制人手所寫的「鬼字」雖然形象各異，但卻有一定模式。亦有不會寫字的邪靈，牠們明言自己「唔識字」，這時亦可奉耶穌基督的名吩咐牠們拼出字母以確定其身份。



最為李牧師津津樂道的是一只叫 "Lu"的邪靈。2002年第一次遇上時，李牧師問是誰在跟他說話，牠寫出 「Lu」、「Lucia」及 「Lucifer」三個名字，最後一個正是路西弗——聖經裡形容為「明亮之星，早晨之子」的墮落的天使。



李牧師表示其中的 「Lu」是很有力量的邪靈。他曾與對方有過一段「心靈對話」。當他問 「Lu」是甚麽意思時，對方竟堅持回答：「你是知道的。」後來雙方沉默時，在被附者身上的邪靈與李牧師開始出現心靈溝通，邪靈向李牧師表示：「你若果不相信的話，可以用電腦翻查一下，便會知道所言非虛。」李牧師於是如言到計算機前在sina.com字典裡輸入 「Lu」一字，顯示出來的是 「（域）Luxembourg 盧森堡」。這時對方在意念中說：「我就是叫作『域』……聖經中的『群』，是指數量的多；而『域』則是指範圍的廣。我就是『群』。」群的英文是Legend，在羅馬數字而言是「一隊軍隊」的意思。李牧師就知道牠不是簡單的邪靈。



更奇怪的是，sina.com字典已改換版面，更令人費解的是「盧森堡Luxembourg（域）」這一個簡稱已經刪除。其後他多次遇上這叫 「Lu」的邪靈，包括在一位婦人、一個上海青年人及一個香港女孩身上。他解釋這不是指「同一只」邪靈，而是屬於同一個「營」的邪靈。



多年來，李牧師處理的個案不勝其數。慶幸的是，他將這些故事及個案逐一記錄，他所有的文字、圖片及錄像資料儲滿了一個硬盤，成為真實的見證。他亦不吝與人分享經驗和見解。除了隨便求神拜偶像、練氣功、玩碟仙銀仙及招魂交鬼容易讓邪靈有機可乘外，基督徒亦有邪靈附身的情況。



李錦彬牧師簡介



李牧師先後畢業於海外神學院、建道神學院教牧學碩士（榮譽生）、伯特利神學院道學碩士及於2003年完成臨床牧關家庭輔導（PCE）之助理督導課程；先後著有《聖經開啟，生命改變》、《馬可福音少年讀經釋義》、《福音研經課程》畫冊及光盤整套課程、《生命研經課程》。



李牧師並著有「認識靈界三部曲」:《揭露靈界存在的證據》、《鬼附八大特徵》及增修版、《靈界透視》。

