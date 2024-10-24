第39屆基督教書展：黎偉恆籲多元方式提升閱讀動機

第39屆基督教聯合書展於10月23日正式揭幕，並於當晚舉行了開幕儀式。今年書展的主題是「閱讀有時」，觀潮浸信會黎偉恆牧師在致辭中強調，應透過多元方式引導人們進入閱讀的世界，並建議利用MBTI性格分析來提升閱讀動機。



黎偉恆牧師指出，閱讀是一個主動的過程，不僅能夠陶冶性情、提升修養，還能改變人的思想甚至命運。他分享了三個對閱讀的觀察。首先，他提到自己的兒子小時候非常喜歡閱讀，但進入中學後卻逐漸失去興趣，原因在於手機和iPad佔據了大部分的時間，閱讀時間因此被壓縮。



他進一步觀察到，年輕一代的信徒相比上一代對閱讀的興趣有所下降。根據教育城的調查，66%的中學生閱讀時間呈現碎片化，四成的學生甚至從未完整讀完一本書。儘管如此，黎牧師在教會舉辦的神學課程中，約有30多位弟兄姊妹參與，並對重新投入閱讀感到興奮，課程結束後，他的書籍也全數售罄。



黎偉恆牧師認為，現代人並非不願意閱讀，而是在遇到合適的內容時會積極參與。他強調，只要使用有效的方法吸引讀者，閱讀方式其實可以多元化。



為了更好地推動閱讀，他介紹了MBTI性格分類，並根據不同性格類型的信徒推薦適合的書籍。對於「ST」類實踐型人，可以設計相關的課程幫助他們看到書籍的實用價值；對「SF」類關係型人，則可推薦關於社會關懷與牧養的書籍；對「NF」類理想型人，需要先有實際經歷後再推薦書籍，例如短期宣教相關的書籍；而「NT」類分析型人，則適合推廣擴展視野的書籍。黎牧師總結道：「閱讀有時，用多元方式幫助人們進入閱讀世界。」



書展籌委會主席馮肇熙介紹了今年書展的特色活動。今年是第10屆金書獎，書展期間將展示得獎作品，並設有作者分享會和簽書活動。此外，書展還提供免費寄存服務，並舉辦親子繪本手繪工作坊、桌遊體驗等，共有超過30場活動，為讀者提供豐富的體驗。

