華人福音普世差傳會「青年宣教體驗營」与青年一起經歷宣教

儘管有些人認為如今的年輕人對信仰和教會缺乏熱忱，但「華傳」宣教士Charles在營隊中卻看到年輕人充滿激情，他們對信仰、教會和宣教都有濃厚的興趣。



在10/14日大洛杉磯華人教會同工聯會上，宣教士Charles分享了關於「華傳」（全名為「華人福音普世差傳會」）舉辦的「青年宣教體驗營」的經歷。



在剛剛過去的七月，「華傳」在馬來西亞的巴森開展了這一活動，旨在讓年輕人體驗短期宣教和宣教士的生活。招募對象的年齡範圍廣泛，從19歲到50歲都有。通過這一營隊，參與者不僅有機會參與服事，還能向當地宣教士學習和分享宣教的經歷。「華傳」希望每位年輕人都能在生活中過一種宣教的狀態。



在馬來西亞，「華傳」與名為「Elshaddai」的機構合作。這個機構成立於15年前，起初是為了幫助在當地的難民，尤其是來自緬甸的羅興亞人、阿富汗和敘利亞的難民，以及印尼的穆斯林。由於這些難民在馬來西亞沒有當地身份，無法進入政府學校，因此「Elshaddai」設立了一所學校，為這些孩子提供教育。該機構利用教會的資源來開展工作，取得了顯著的成效。



共有七名學員參與「華傳」2024青年宣教體驗營團隊。這七名學員由四位宣教士帶領，其中兩位來自美國，另外兩位則來自印尼和東南亞，團隊的跨文化背景讓這一活動更加豐富多彩。



在體驗營的服事中，服務的對象是難民的學生，涵蓋從小學到高中各個年齡段。這些學生通常住在租來的公寓裡，人數可能多達十幾二十個。儘管有時會有人詢問在服務穆斯林難民學生時是否可以講耶穌，但在教學過程中，「華傳」營會成員不能直接使用這個名字。然而，在他們的高中裡，早晨的靈修活動是必須參與的，老師或宣教士可以帶領學生進行半小時的敬拜和分享。在這種情況下，宣教士可以用生命影響生命，傳遞信仰的真理。



「體驗營」的工作也涉及大學生的群體，許多國際學生選擇在馬來西亞就讀。「體驗營」成員與這些學生進行英文繪畫活動，藉此機會與他們交流，分享我們的信仰和經歷。通過這樣的互動，我們不僅傳遞了知識，也建立了友誼。



「華傳」表示，明年宣教體驗營將會有所調整。2025年的青年宣教體驗營將於六月底舉行，為期三周，以鼓勵更多在職人士參與。此次營隊的費用非常實惠，包括三周的住宿和交通費大約900美元（機票自理），營會將在新加坡停留四到五天，隨後前往馬來西亞進行兩周的宣教活動。



營會介紹者宣教士Charles表示，儘管有些人認為如今的年輕人對信仰和教會缺乏熱忱，但他在營隊中看到的年輕人是充滿激情的。這些年輕人對信仰、教會和宣教都有濃厚的興趣。在他看來，華傳所作的，不僅是教導，也是在通過生活來展示信仰的真實。



「華傳」呼籲更多年輕人加入宣教體驗營，共同經歷宣教的旅程。

