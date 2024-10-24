福音音樂在瑞典的成功為社會帶來改變

在瑞典，合唱文化的豐富底蘊促進了福音音樂的蓬勃發展。



斯德哥爾摩福音詩班節的指揮兼作曲家Jonas Engström，對這種「能打動人心、促進交流，拆除隔閡並搭建橋樑」的音樂充滿熱情。他負責舉辦這個節日活動，匯集了專業藝術家和一支由1,000名業餘歌手組成的合唱團，於八月共同演出。



「我的人生都契合在這種音樂裡」



「15歲的時候，我第一次演唱非裔美國人的福音音樂，我就想，'哇，這就是我想用來度過一生的方式'。」Engström在接受《Evangelical Focus》訪問時表示，「我感到我的整個人生都契合在這種音樂裡，因為它包含了所有的掙扎、克服困難和希望。」



這種音樂之所以特別，不僅是因為「當我們一起歌唱時，整個會眾凝聚在一起」，還在於其內在的承諾，即「實踐所唱」。瑞典音樂家指出，「如果我唱的是'我會在你身邊'，那麼當我走出教堂時，我就必須將這句話付諸行動。」



合唱之國



正因如此，Engström和其他人透過為合唱團創作樂譜，以及在瑞典和歐洲其他地區舉辦工作坊和訓練營，來推廣福音文化。



但為什麼福音音樂在過去三十年來在北歐如此受歡迎呢？



瑞典是一個「合唱之國」，Engström解釋道，這是一個「我們已經理解了一百年的概念，就是每週聚在一起進行合唱。」



他補充道，福音歌曲的歌詞具有普遍性，因為「不論是經歷試煉、掙扎，還是對希望的渴望」，即便是在像瑞典這樣富裕的國家，這些感受依然真實存在。



以音樂傳遞信仰的希望



作為一名虔誠的基督徒，音樂與信仰緊密相連。合唱指揮Engström解釋說：「福音音樂一直是我生活的方式，也是我分享信仰的方式。」這一切都圍繞著講述故事，比如歌詞會說：「這是耶穌為我做的事，我不必擔憂，我的生命在神的手中。」



因此，音樂不應僅限於基督教的敬拜活動，還應在「外展事工」中扮演核心角色。「有時我們會忘記如何在彼此之間透過音樂事工來分享信仰。」



「在瑞典，我們的餐桌上有食物，一切看似無憂無慮，但很多人正面臨心理健康問題。音樂是與自我相遇的美好場所，當我們需要冷靜時，音樂可以讓我們平靜下來，同時它也是與他人相遇的地方。」



他總結道：「而且音樂是聖經所說的，無論在地上還是天上，我們都會繼續做的少數事情之一。」



心靈的療癒藥



Engström對音樂如何幫助治癒心靈的方式感到十分興奮。最近在瑞典舉行的一場有關「音樂作為療癒藥」的研討會分享了許多例子，說明醫療、學校和民間社會如何利用音樂來增強心理、社會和存在性的健康。



在他的演講中，Engström從自身經驗出發，分享了他參與的項目，如「打破沉默」計劃，這個項目專注於年輕人。他還榮獲瑞典合唱指揮協會評選的2022年「年度合唱指揮」稱號。（资料来源：Evangelical Focus）

