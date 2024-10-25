施達基金會發出緊急呼籲：以巴衝突致10萬人流離失所 求主憐憫

施達基金會近日發出緊急呼籲，請全球信徒為受以巴衝突影響的人民代禱，當地恐懼和不安的情緒日益嚴重，近一年的戰火已導致超過10萬人流離失所，民眾身心備受煎熬。



在基金會的社交媒體貼文中，來自黎巴嫩的夥伴分享了當地的最新情況。夥伴表示，戰事的加劇讓他們對未來充滿擔憂，一封來自當地的信件寫道：「我們已經問了將近一年，黎巴嫩是否會爆發全面戰爭。今天，似乎我們已經更接近了。」



據報導，自去年十月以來，以色列和黎巴嫩真主黨的衝突不斷升級，最近在9月23日爆發的大規模空襲成為當地最血腥的一日。以色列針對黎巴嫩境內的武器和彈藥庫進行空襲，造成包括婦女和兒童在內的多人死傷。死亡人數預計還會上升，使該事件成為自1990年黎巴嫩內戰結束以來最慘痛的襲擊。



面對不斷升級的戰火，恐懼蔓延在當地居民中，許多家庭不得不逃離家園，前往北方尋求安全地帶，貝魯特成為他們的重要避難所。為了幫助這些流離失所的民眾，位於貝魯特的夥伴組織--浸信會學校，已經發出半撤離命令，並開始準備校園，以接待因戰火而無家可歸的家庭。此外，基督教人道組織THIMAR-LSESD也在貝魯特郊外的基地加緊準備食物，協助受影響的群眾。



施達基金會呼籲信徒們為受災民眾禱告，求和平的主憐憫這些無辜的生命，醫治受傷者，安慰悲痛的心靈。基金會呼籲各方以愛化解仇恨，祈求戰爭早日止息，讓和平臨到這片受傷的土地。

