靈修新體驗 姚志華新書用韻句撮述靈修心得

資深文字工作者姚志華近日推出新作《靈韻日思：細味365則靈修韻句》（第二冊），於基督教聯合書展亮相。此書以韻句形式表達靈修心得，以簡短而富深意的句子激勵讀者，並分享創作韻句的初衷與技巧，強調其在日常生活中的實用性與吸引力。



姚志華向《基督日報》透露，他選擇靈修韻句作為寫作題材，將靈修與文學結合，而非僅用散文或小說呈現，原因在於韻句創作所需時間較少，且靈修心得累積後自然而成，對他來說更易掌握。他認為韻句形式能將靈修心得轉化為行動力。



韻句的魅力：易記、易行

在新書發佈及專題講座中，姚志華介紹韻句的概念，以廣告詞「清爽潤喉，時刻守候」為例，解釋押韻能增強記憶和吸引力。他同時講解中文「文讀」和「白讀」的發音區別，並示範了「帶」和「安全帶」的不同發音，展示音韻技巧如何提升韻句的表達效果。



姚志華指出，韻句也可用於產品宣傳，吸引人們的注意，這一技巧亦適用於新聞標題，增強其吸引力。



韻句的靈修應用

姚志華還探討靈修韻句的意義，表示這是將每天的靈修經文心得以韻句呈現，以便默想與行動。他透露，兩星期前新作的靈修韻句幫助了自己勝過試探：



穿戴真理、公義……，拿著聖靈的寶劍。

抵擋魔鬼，避過危險。

（弗六11；詳閱：弗六10-18）



短詩集的靈韻閱讀體驗

《靈韻日思》一書的特色還在於讀者可隨意翻閱，當作短詩集來細細品味。姚志華設計每句韻句多為兩句，簡潔易懂。此外，書中附有超過100個主題的索引，讀者可依需求查找不同主題的屬靈金句。



在答問環節中，姚志華解釋了韻句與詩句的區別，指出中國古詩由《詩經》的四言詩句發展至魏晉南北朝的七言詩，不同於現今韻句的表達方式。



最後，姚志華向神獻上感恩，回顧兩年前第一冊的出版，並分享今年九月第二冊的誕生之旅。

