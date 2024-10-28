基督徒慶祝萬聖節是犯罪嗎？

隨著十月的到來，這個月充滿了南瓜、蘋果酒、營火和美麗的樹葉。空氣清新，蠟燭的香氣令人愉悅，毛衣也重新穿上身。這是我們許多人喜愛去山上或散步的時節。我們喜愛大自然中鮮豔的色彩和當地的節日慶典。最令人期待的，便是月底的31日，也就是萬聖節。這通常是一個穿上服裝、四處討糖果的日子。然而，像其他話題一樣，對於是否該慶祝這個節日，信徒們之間的看法並不一致。因此，問題來了："慶祝萬聖節是罪嗎？"



作決定的根基經文



也許你是父母，或者只是想了解這個問題。作為決定的根基經文之一可見於哥林多前書10:23-33。在這段聖經歷史中，擁有猶太背景的基督徒討論著是否可以吃外邦人奉獻給偶像的食物。當時，信主的猶太人會被邀請到不信主的外邦人家中，並不確定如何在尊重對方的同時又能榮耀上帝地對待這頓餐食。



我個人是用這種方式來看待萬聖節的。這是一個源自於凱爾特人驅鬼習俗的不敬虔歷史的節日，然而，我們或許可以在遠離那段歷史的前提下，以合神心意的方式來慶祝它。就像我們慶祝感恩節，縱使多年後有其他定居者錯誤地驅逐並殺害了許多美洲原住民一樣，我們也能找到慶祝萬聖節的平衡點。



哥林多前書10:23-24說道：「『凡事都可行』，但不都有益處。『凡事都可行』，但不都造就人。無論何人不要求自己的益處，乃要求別人的益處。」



凡事都可行，但不都有益處



在考量這件事時，我並不會給出我個人的信念，而是提供一些問題來幫助你在做決定時思考。這可能不會是一個「全盤接受」或「全然拒絕」的情況。這正是讓此事對每個人來說難以統一的原因。然而，我們可以禱告並請聖靈使我們明確祂對我們的心意，並在可以的情況下賜下平安。



1， 我所參與的活動是否是在敬拜上帝以外的任何事物？

2， 我所參與的活動是否會使我或他人陷入罪中？

3， 我所參與的活動是否在我心中灌輸負面的思想？

4， 我所參與的活動是否引導我進入試探之中？



這些問題可以用來檢視我們所參加的活動，例如吃糖果、穿上服裝、參加不給糖就搗蛋或後車廂分糖等活動。



我們知道哪些事不屬於神



有一些清晰的界限我們可以遵守。任何涉及邪靈的事物都不屬於神，我們不應該接觸或以任何方式參與其中。屬靈的爭戰是真實存在的。聖經告訴我們天使和魔鬼確實存在。我們作為基督徒，被呼召要穿上神的全副軍裝（以弗所書6:10-18）。這是一件很重要的事。如果我們在觀看、聆聽或參與那些不尊榮神、並高舉撒但及其惡魔的事物，我們可以確信這並非神的旨意，我們需要遠離這些事物。



另一個例子是，我們在哥林多前書10:31中被呼召要榮耀神：「所以，你們或吃或喝，無論做什麼，都要為榮耀神而行。」我們可以問自己，「我選的這套服裝能否榮耀神？」或「這個活動是否尊榮神？」甚至「我吃的糖果數量是否能榮耀神？」這些問題確實具有挑戰性。凡事都可行，但並非凡事都有益於我們和他人。



我們的決定會影響他人



例如，一位年輕女子可能會穿上她認為可愛的服裝，但其他人卻覺得性感。即使她自己不認為這樣有失體統，但對其他人而言，這可能成為試探和絆腳石。事實上，我們的決定會影響他人。我們需要思考不僅是自己對這活動的感受，還要考量這看在別人眼中的樣子。這並不是說要隱藏我們的真實面貌或偽裝，而是出於對他人的尊重，在參加某活動或聚會之前慎重考慮。使徒保羅也在做決定前深思熟慮，因為他知道自己的行為可能鼓勵或誤導他人（哥林多前書10:32-33）。



無論你在萬聖節做出何種選擇，請在參加任何活動前先禱告並思考，以免因參加某事而後悔，或不得不在最後一刻退出。這是一段許多人為該怎麼做而掙扎的時期，但我們必須時刻記住，用我們的行動去展現基督，並與祂對齊，以確保我們尊榮祂並顧及他人。



那麼，慶祝萬聖節是罪嗎？



問題依然存在：「慶祝萬聖節是罪嗎？」這最終取決於你自己。如果你個人確信參與萬聖節的任何活動都是錯誤的，會帶來不好的見證，那麼就選擇不參加。如果你覺得教會活動和穿服裝沒問題，但不想過多涉入，便可以這樣做。如果你覺得不給糖就搗蛋、穿服裝、收糖果以及享受萬聖節的清新一面沒什麼問題，那麼便可以去參加。最終，聖靈會引導我們每個人。重點不在於慶祝萬聖節是否是罪，而在於我們如何慶祝才是最大的不同。



我們可以記住哥林多前書10:31作為決策的基礎：「我所做的是否榮耀神？」如果答案是肯定的，如果在禱告中聖靈沒有給予內心的責備，那麼我們便可以謹慎地前行。



艾瑪·丹澤: 艾瑪的人生使命源自於以弗所書3:20-21，擁抱非凡。 艾瑪最大的快樂之一就是在聖經中與主同行。她與她的丈夫一起從事事工，她大部分時間都在家裡，但喜歡提供有關聖經、生活問題和基督徒生活方式的文章。