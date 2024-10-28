210萬韓國基督徒聚集 堅守傳統婚姻與家庭





適逢宗教改革507週年紀念日，在10月27日下午，大約210萬基督徒參加了在韓國首爾舉行的聯合崇拜，旨在「為悔改、復興，並恢復社會的聖潔而合一」。据主办方估计，儘管天氣惡劣，仍有約110萬人現場參加，另有100萬人在線上參與。這場空前的聯合崇拜聚集了各宗派的韓國教會，共同表達對傳統婚姻和家庭的支持，並為國家祈禱。



韩国教会自夏季以来便在筹划这场大型联合祷告集会活动，「10.27韓國教會200萬聯合崇拜及大祈禱會」。据韩国《基督教日报》报道，这场大型集会于下午两点正式，大會主席鄭成鎮牧師、愛的教會主任牧師吳正賢纷纷呼吁，为了「 家庭和教會能得以復興，韓國教會及世界教會也能經歷新的復興。」







這次活動的最初動因是韓國的一項反歧視法案，該法案令韓國的基督教領袖擔心會為同性婚姻鋪路，最終可能引入對家庭有害的跨性別意識形態，並限制教會自由實踐信仰的權利。、



他们领袖指出，英國和加拿大等西方國家的現狀為韓國提供了警示，提醒信徒們應在此刻站出來。



这场联合大会上也有来自英国和德国的讲员，他們敦促韓國基督徒不要走上他們國家的相同道路，而是成為全球教會的燈塔，彰顯神的真理之光。



來自英國威伯福斯學院的律師安德烈·威廉姆斯說：「誰會想到英國會遺忘神呢？然而事實已是如此。他們將耶穌基督排除在公共生活之外。人們不知道耶穌是誰。他們立法賦予墮胎和同性婚姻的權利，街頭佈道者被監禁，而在職場中分發聖經或為人禱告的人也受到懲罰。在這一切發生的同時，英國的教會卻在沉睡。」



作為團結和承諾的表達，參加活動的教會發布了《更新大韓民國的聯合宣言》。



該宣言指出了當前價值觀的危機，並對教會迄今未能盡職表達了悔意。宣言強調了家庭的保護，並重申每個人擁有「宗教、言論、思想和表達的自由」之權利，並確認教會在社會中扮演的「鹽與光」角色。宣言最後呼籲政府、憲法法院、國會和教育部不要通過允許同性婚姻或在學校教材中推廣同性戀與性別意識形態的法律。







隨著活動結束，組織委員會表示：「聚集在此的信徒們承諾履行教會的社會角色，並重申信仰共同體的團結。此次崇拜將成為韓國教會反思社會責任和信仰本質的重要時刻，也是指出教會應肩負的方向和角色的里程碑。」（资料来源：Christian Daily Intl, Christian KR）

