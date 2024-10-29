東正教靈修對抗潛意識戰場　溫偉耀解密耶穌禱文與聖像靈修

漢語基督教文化研究所神學教授溫偉耀博士的著作《在地若天--靈性的根基和探索》（2022年出版），榮獲第十屆金書獎靈修讀物獎。10月25日，他在第39屆基督教聯合書展的作者分享會上，介紹東正教靈修、聖像靈修和修道主義的靈修學，指出東正教的靈修是一場與潛意識對抗的戰場。



基督徒的修為有別於佛、道



溫偉耀博士表示，《在地若天》是三部靈修著作中的一本，他計劃自60歲起，每年出版一本，70歲開始撰寫靈修學，將複雜的神學思想簡化，以便與讀者交流。他在書中深入探討聖經靈修學，強調從創世記到啟示錄，聖經記載了人如何與神相遇，這與佛教和道教注重個人修身不同。



靈修的實踐涉及基督徒的修為。溫博士認為，基督信仰不同於東方宗教，強調的是神在世間的行動，並邀請人與神同行。新約中的聖靈降臨，讓基督徒能體驗神的引導，這也是《在地若天》的重點之一。



東正教靈修：抗現潛意識戰場



溫博士進一步指出，東正教靈修有三大特點。首先，東正教靈修的核心在於「耶穌禱文」（Jesus Prayer）和「聖像」（Icon）這兩大靈修實踐。耶穌禱文的短禱語「主耶穌基督，上帝的兒子，開恩可憐我」，透過重複誦念進入潛意識，成為對抗現代人潛意識戰場的重要工具。溫博士指出，現代人每日接收大量資訊，耶穌禱文有助於在潛意識中保持屬靈清潔，抵擋世俗信息的影響。



聖像靈修與修道主義的靈修



溫博士分享，聖像靈修透過凝視耶穌的慈愛形象，以其榮光照亮心靈。這種靈修方式使人內心的純潔抗衡世間污穢。同時，他介紹了修道主義的靈修學，源自第四世紀的修道傳統，強調意志力與內在寧靜的培養，以應對外在世界的繁擾。他在書中利用相片和文字再現法國修道院的寧靜氛圍，讓讀者能身臨其境地體會修道靈修的深度。



在另一場新書發佈會上，溫偉耀博士還分享了新書《愛裡聯合--享受豐盛的生命》，該書探索中世紀西歐地區的靈修傳統，揭示了意大利、西班牙、法國等地的靈修智慧。

