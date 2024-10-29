為何情慾會摧毀婚姻？

你認識犯過姦淫的嗎人？你是幫助了受害者或姦淫者，還是使情況更糟？



為什麼對許多人來說，姦淫這種行為這麼難以原諒？



女性往往比男性更容易原諒姦淫。你認為這是為什麼？



27「你們聽見有話說：『不可姦淫。』28 只是我告訴你們，凡看見婦女就動淫念的，這人心裡已經與她犯姦淫了。29 若是你的右眼叫你跌倒，就彎出來丟掉，寧可失去百體中的一體，不叫全身丟在地獄裡。30 若是你的右手叫你跌倒，就砍下來丟掉，寧可失去百體中的一體，不叫全身下入地獄。31 又有話說：『人若休妻，就當給她休書。』32 只是我告訴你們，凡休妻的，若不是為淫亂的緣故，就是叫她做了姦淫；人若娶這被休的婦人，也是犯姦淫了。」（馬太福音 5:27-32）



探討



（第28節）「凡看見婦女就動淫念的......」



這裡「淫念」的字面意義是「渴望某物」，既可以用於正面，也可以用於負面的情境。在此處根據上下文，是負面的。



法利賽人通常認為罪是已經犯下的行為，但耶穌將罪定義得更深。罪首先是心靈的問題。



只有ESV版使用「intent」（意圖）這個詞，而其他譯本則用「以」或「為」來表達淫念。無論如何，這不僅僅是看見婦女並產生欲望。某位解經者指出，這段經文意味著想讓她也動淫念，這就是意圖。姦淫的意圖，而不僅僅是簡單的一瞥。情慾是走向姦淫的第一步，就像大衛對拔示巴的情形。



（第28節）「心裡已經與她犯姦淫了。」



耶穌並不是在說既然心裡已經犯了罪，就可以去實行行為。相反，他是在指出人心的罪性。誡命已經被破壞，不要讓情況變得更糟。



（第29節）「若是你的右眼叫你跌倒......」



耶穌在此特意對男性說話，提到眼睛。男女天性不同。男性通常因所見而動情，但女性則通常在關係中因渴望情感親密而產生情慾。



對於男性來說，情慾是一個事件或一系列事件。而對女性來說，它是與關係有關的、一個過程。若男性看到性犯罪的機會，不管關係如何，他可能會採取行動。但若女性在關係中看不到好處或無法滿足情感需求，她通常會終止關係，因為她的情慾驅動力來自於關係。



另一個在現代常見的罪行方式是觀看色情內容。根據《基督郵報》本週（10.22.24）發表的一篇文章，75%的基督徒男性觀看色情內容，而40%的基督徒女性也是如此。更糟糕的是，49%的基督徒色情觀看者對其行為感到「舒適」。



一些基督徒認為觀看色情不如真正的姦淫嚴重，但這並非耶穌的觀點。否則，他不會提到眼睛。色情內容比普通情慾更進一步，可能讓我們更接近真正的姦淫。



我曾在新墨西哥州阿爾伯克基擔任雜誌編輯時，我們附近開設了一家與性相關的商店。我們想了解這對當地的影響，於是進行了研究，查閱這家店開業以來的犯罪紀錄。我們發現第一年中，該警區的性犯罪案件增加了350%。情慾是一股強大的邪惡力量。



有趣的是，在馬可福音9:43-47中，提到要砍去腳，可能因為我們的腳帶領我們去犯意圖的罪。



（第29節）「彎出來丟掉。」



早期有基督徒將此句字面理解，挖出自己的眼睛，甚至自我閹割。然而，耶穌並不是在指示門徒實際上去殘害自己或挖出眼睛。若真是如此，我們將會有許多眼盲的門徒。這是一種誇張手法，也出現在箴言23:2：「你若是貪食的人，就當拿刀放在喉嚨上。」我們當中有誰會在感恩節餐桌上割喉呢？



顯然，耶穌的門徒和其他人一樣受到情慾的影響，但他們並沒有挖出眼睛。耶穌是在強調性罪的嚴重性。一次姦淫可能會極大地改變一個人的生活，並往壞的方向發展。因此，我們必須採取必要的行動來消除並抗拒這種誘惑。



你是否可以舉出一個為了防止誘惑或罪而切斷的事物的例子？



要戰勝這罪需要被「割除」的並非眼睛或手，而是心。我們的罪心必須除去，並被刻有神律法的新心取代。請記住歌羅西書3:5, 9-10：「所以要治死你們在地上的肢體：淫亂、污穢、邪情、惡慾，和貪婪，貪婪就與拜偶像一樣......你們既脫去舊人，和舊人的行為，穿上新人。這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形像。」



（第29節）「寧可失去百體中的一體，不叫全身丟在地獄裡。」



耶穌在登山寶訓中提到地獄三次，在此經文中提到兩次。這顯示了此罪的嚴重性。地獄是一個讓失喪之人永遠受苦的地方。有些人認為地獄是暫時的，或最終神會用地獄消滅罪人。然而，這不是耶穌對地獄的描述。耶穌談論地獄是永恆之地，無法逃離。神對罪的看重程度，以致於祂將人送入這地方。而情慾與姦淫是如此嚴重，以致於讓人陷入地獄的危險中。



你認為神為何如此嚴肅看待此罪？

（第30節）「若是你的右手叫你跌倒，砍下來丟掉。」



耶穌對手的表述與對眼睛的一樣。這並非指偷竊。在古代，手可能因偷竊被砍斷。但這段話的上下文不是偷竊，而是性罪。這句話描繪得很生動，手也可涉及性罪。所以耶穌直接談到這罪，性罪無論是與人共犯還是自犯，在神眼中同樣嚴重。



接著，我們快速從情慾與姦淫轉向離婚。在此語境中，兩者有關聯。我們来更深入地探討。



（V.31）「又有話說：『人若休妻，就當給她休書。』」



在這段話中，耶穌沒有像往常那樣以「你們聽見有話說」開始，而是簡單地說：「又有話說」。這表明這部分經文直接與前面的內容相關。因此，貪戀與離婚之間存在某種關聯，尤其是對男性而言。這兩部分內容都將貪戀和離婚等同於姦淫，因此它們是相連的。



還應注意到，這裡提到兩種罪。姦淫是死罪，而離婚則是民事罪。若被抓到姦淫行為，姦夫淫婦可被處死（利未記20:10）；但離婚則不然。



乍看之下或許不覺得，但律法關於離婚的原始誡命實際上是為了保護女性免受虐待和遺棄。她擁有法律地位。然而，隨著時間推移，猶太領袖改變了這一觀念。



在新約的背景下，離婚變得很容易實行。離婚通常是由男性提出的，這可能會讓女性陷入困境。女性通常依賴男性謀生，因此被趕出家門往往導致貧困。離婚是毫無憐憫之举。



耶穌在其他地方說過，摩西之所以允許離婚是因為人心剛硬（馬太福音19:8）。但對女性的影響仍然是相同的。在舊約中，路得並非離婚的受害者，而是成為了年輕的寡婦。然而，結果仍然是困窘。



（V.32）「只是我告訴你們：凡休妻的，若不是為淫亂的緣故，就是叫她作了姦淫了；人若娶被休的婦人，也是犯姦淫了。」



對許多基督徒來說，這是最難接受的經文之一。



你認為這段經文為何讓許多基督徒感到難以接受？



在早期美國的阿拉巴馬州，夫妻若要離婚，必須經法院批准，並經由州立法機關投票通過。這讓離婚變成了極大的羞恥。此外，在聖經時代，婚姻通常是在潛在伴侶還是孩子時就安排好的。然而，極少數的婚姻最終以離婚收場。情況已經改變了。



如今，我們生活在一個超過50%的婚姻最終以離婚收場的文化中--甚至教會內也不例外。而且許多人經常再婚。



有趣的是，使徒保羅在哥林多前書第七章中對離婚做出了例外規定。在那裡，保羅說若婚姻中的不信者想要離開，就讓他們離開，信徒可以自由再婚。這告訴我們一些有關耶穌對離婚教導的事情。耶穌的教導並非詳盡無遺，而是針對所提到的姦淫主題所作的限制。因此，我認為還有另一種允許離婚的情況：身體虐待。我無法從經文中證明這一點，但我認為殘暴對待妻子的男人違反了婚姻誓言，應當離開，以保護女性的生命安全。



雖然耶穌指出娶被休之人是犯姦淫，但神也會饒恕。再婚者是否應該再離婚以解決這個問題？不。瑪拉基書2:16說神恨惡離婚。這只會加重不良情況。相反，若過去做錯了事情，應讓神饒恕，並在彼此和對神的奉獻中生活下去。



詮釋



另一段新約經文也涉及貪戀，即約翰一書2:16-17的著名經文：「因為凡世界上的事，就像肉體的情慾、眼目的情慾並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。這世界和其上的情慾都要過去，惟獨遵行神旨意的是永遠長存。」



既然罪惡的情慾將會過去，我們就應當將它們從我們的生活中除去。



對我們而言似乎微小的事，對神來說可能是大事。情慾並不是無害的感受；它是婚姻和生命的毀滅者。



在隱秘的罪上，我們必須保守自己的心。有時，我們周圍的人並不知道我們正陷於某些罪中，例如情慾。除非我們表現得很明顯，否則我們可以將它隱藏在內心。因此，我們必須保守自己的心。



我們生活中所接納的事物最終會顯露出來。若我們充滿情慾、不義之怒或其他隱秘罪，我們可以確信它最終會表現出來。我們心中接受的東西會充滿我們的思想，最終會通過我們的身體表達出來。因此，要接納屬神的事物，例如聖靈的果子（加拉太書5章）的行為。進入我們心中的事物會顯現出來。



應用



你能做什麼來征服生活中的情慾？



避免情慾：以下方法適用於所有隱秘的罪，不僅僅是情慾。



向主承諾，你想要保持眼目的純潔（「我與我的眼立約，怎能戀戀不舍地觀看處女？」約伯記31:1）。



不要將自己置於可能誘發誘惑的弱點之地。



小心周圍環境，包括娛樂、社交媒體和社交場合。



征服情慾：



若屈服於誘惑，立即認罪並遠離誘惑的機會。



考慮建立一種可以信任的關係，向某個人坦誠隱秘的罪，他能為你禱告並在這方面堅強你。



湯姆·特里 （Tom Jerry）本週在「問羅傑和朋友」節目中分享了有關成功人際關係和性純潔的聖經真理。他是一名職業廣播員和傳教士，曾在美國、土耳其和蒙古參與校園傳道會服務基督。