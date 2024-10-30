國際白杖日：香港失明人協進會慈善步行傳遞共融信息





國際白杖日於每年的10月15日舉行，宣揚視障人士獨立生活的能力，白杖作為視障人士獨立自強的標誌，象徵著他們能積極探索前路。香港失明人協進會10月27日舉行「心睇力行」慈善步行暨共融嘉年華，讓公眾了解視障人士的能力和需要，促進共融。當日超過100位視障人士、約300位來自多間企業的義工和公眾人士組成多個隊伍參與。



主辦單位表示，期望透過此次活動向公眾傳達視障人士能夠踏出社會、平等參與及獨立生活的訊息，步行隊伍從山頂道花園出發，步行3.5公里到盧吉道，途中設有視障人士生活挑戰站。完成步行後，參與者在山頂道花園參加由視障人士參與創作的共融嘉年華攤位及舞台表演，展示「手執白杖，獨立自強」的訊息。



大會亦安排了視障人士及學生表演舞蹈、二胡及唱歌；香港盲人輔導會派出視障人士組成的樂隊及小丑隊演出，展現視障人士的多元能力。



同時，大會特別鳴謝聖雅各福群會和聲合唱團及香港柏金遜症會派出隊伍表演，顯示不同社福機構及自助組織傳遞共融信息的同心。會場還備有不同攤位遊戲，讓大家體驗及了解視障人士生活，近距離與視障人士交流。



傳媒人劉舜文先生及作詞人游思行女士頒發香港失明人協進會的會歌舊曲新詞比賽獎項予公開組及視障組得獎者。視障組冠軍鄺頌安先生在職場上跨越了不少挑戰，更成為新手爸爸，他的歌詞「視障不阻參與尋夢理想，荊棘再長 … 風雨下，手牽手會微笑，重拾信心，靠白杖邁步，重生了」寫下視障人士在共融社會下獨立自強的決心。



香港失明人協進會會長黃俊恒先生在開幕致辭時表示，白杖日象徵視障人士獨立出行的堅毅和勇氣，並期望社會各界關注視障人士的權益及提供無障礙環境和機會，讓每個人都能發揮自己的潛能。



勞工及福利局局長孫玉菡先生, JP亦表示，特別關心視障人士就業面對的挑戰，期望進一步推動具就業能力的視障人士投入職場。



（資料來源：編輯自香港失明人協進會新聞稿）



關於香港失明人協進會



香港失明人協進會成立於1964年，香港首個由視障人士組織及管理的自助團體，旨在促進視障人士的權益，提供無障礙環境和機會，讓視障人士能夠發揮自助及互助精神，平等參與社會生活。

