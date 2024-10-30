武裝分子襲擊尼日利亞基督徒 牧師冒險向穆斯林傳福音





伊利·阿布杜拉·提瑙牧師（Eli Abdullah Tinau）居住在家中僅剩的被焚毀房間裡，這是激進的富拉尼穆斯林襲擊後留下的痕跡。該組織是一個越來越暴力的群體，據指控在尼日利亞中部和東北部殺害了數千名基督徒。



根據國際基督教關懷組織（International Christian Concern, ICC）的報導，提瑙牧師是一名富拉尼裔的基督徒，從伊斯蘭教改信基督教，目前致力於向富拉尼穆斯林傳揚福音，並在距離喬斯約60英里的巴薩地方政府區（Bassa Local Government Area）的Nkiendoro擔任"贏得全人福音教會"（Evangelical Church Winning All）的牧師。



"我預期會面對迫害，因為我已不屬於這個世界，"在全球基督徒即將於11月3日紀念受迫害教會禱告日之前，提瑙牧師向ICC表達道，"我堅定地持守對基督的信仰。"



根據非洲宗教自由觀察站（Observatory for Religious Freedom in Africa, ORFA）的一份報告，近四年來，激進富拉尼分子殺害的尼日利亞基督徒比博科聖地和西非伊斯蘭國（ISWAP）加起來還多。ORFA將該組織稱為"富拉尼民族民兵"（Fulani Ethnic Militia, FEM），包括武裝富拉尼牧民、富拉尼土匪等成員。



多年來，尼日利亞的基督徒抱怨激進富拉尼的襲擊，但政府缺乏應對措施，無法提供保護。



ORFA的高級分析師弗朗斯·維爾霍特（Frans Vierhout）在8月發布數據時表示："數百萬人無人保護，年復一年，呼救聲被忽視，而恐怖分子襲擊了脆弱的社區。如今數據揭示了真相。"



報告《打破尼日利亞恐怖主義中宗教冷漠的神話》顯示，富拉尼民族民兵在2019年10月至2023年9月期間造成的平民死亡人數占社區襲擊中所有平民死亡的至少42%，而博科聖地和其他組織加起來只占10%。



在研究期間的55,000名尼日利亞恐怖襲擊遇害者中，非洲宗教自由觀察站（ORFA）統計出有30,880名平民喪生，包括16,769名基督徒、6,235名穆斯林、154名非洲傳統宗教信徒，以及7,722名宗教身份不明者。



在2024年的《世界觀察名單》中，國際迫害監察組織敞開的門（Open Doors）將尼日利亞列為基督徒生活最危險的地區。



僅在9月和10月，據報導富拉尼激進分子在尼日利亞中部地區至少殺害了36名基督徒，教會鎖鏈組織於10月17日報告。據《真相尼日利亞》10月28日報導，10月26日，富拉尼民族民兵（FEM）在和平談判期間襲擊了貝努埃州一個社區，造成兩人死亡、一人受傷，並焚燒了幾戶此前幸存的民居。



據《真相尼日利亞》報導，這是自6月以來該社區遭受的第五次襲擊，發生在當日下午舉行的一場和平與安全會議期間。該會議由富拉尼代表、阿加圖地方政府區（Agatu Local Government Area）代表以及來自科吉州和納薩拉瓦州的伊加拉族和伊比拉族代表共同召集。



根據ICC的報導，在Nkiendoro地區，提瑙牧師多次險些成為富拉尼激進分子的受害者。恐怖分子奪走了他的牲畜，剝奪了他家庭的生計，儘管他和妻子仍在繼續學業--他在神學院進修，她則在國家教師學院學習。夫婦二人目前僅能負擔一名女兒上學的費用。



ICC報導稱，提瑙牧師的事工取得了成果，已有兩名富拉尼人信主。



"我永遠不會回到伊斯蘭教，"提瑙說道，"基督從未妥協，我也不會妥協。我將繼續傳福音，帶領更多靈魂歸向基督。"



提瑙牧師是國際宣教委員會鼓勵南方浸信會在11月3日為其祈禱的眾多受迫害基督徒之一，相關資源可在此處獲取。（资料来源：Baptist Press）

