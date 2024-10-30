阿根廷福音派教會慶祝首個獲國家承認的「福音派和新教教會日」

阿根廷的福音派教會歷史上首次在10月28日的宗教改革主日正式慶祝「福音派和新教教會日」，並在自由宮舉行了儀式。這項慶祝活動是在福音派教會長達20年的努力之後，由阿根廷國會於4月18日通過立法正式承認該節日，並將每年10月31日--路德宗教改革的日子--定為這一節日。



阿根廷副總統維多利亞·維拉魯埃爾（Victoria Villarruel）出席了儀式，其他參加者還包括內閣部長吉列爾莫·弗朗科斯（Guillermo Francos）、外交、國際貿易及宗教部部長黛安娜·蒙迪諾（Diana Mondino）等各級政府成員。



當晚，福音派領袖形容充滿情感的活動回顧了阿根廷福音派教會的歷史。活動以一段影片開始，展示了福音派群體在該國的重要靈性及社會工作，其中包括第一批響應當時總統多明戈·福斯蒂諾·薩米恩托（Domingo Faustino Sarmiento）號召的女性教師，這些福音派女性與薩米恩托合作建立了公共學校，旨在以教育和文化建設國家。



活動同時向那些傳教士致敬，他們在阿根廷播撒福音的種子，並在許多情況下也收穫了福音的果實。在經歷多年奉獻、忍受嘲笑並被貼上「異端」標籤之後，福音派教會首次獲得國家政府作為宗教及機構的正式承認。



整場活動融入了風景藝術和多樣化的音樂表演，包括由100人組成的合唱團以及極具視覺衝擊力的藝術展示，展現了福音派文化的豐富性。節目從馬丁·路德所創作的傳統讚美詩《堅固保障》到現代Trap風格版本，再到廣受喜愛的詩歌《堅定前行》（Firmes y Adelante）的表演，其中三對穿著探戈舞服的舞者伴隨著舞蹈，象徵著阿根廷身份認同與靈性慶典的結合。



阿根廷福音派教會聯會（ACIERA）主席克里斯蒂安·霍夫特（Christian Hooft）牧師在致辭中表示：「今天，我們並不是在慶祝一個宗教節日；我們是在慶祝數百萬阿根廷公民信仰的歷史身份。」



霍夫特接著說：「當前，基督信仰在全球擁有約7億追隨者。根據2019年阿根廷國家科學和技術研究委員會（CONICET）的數據，在阿根廷有15.3%的人口認同為福音派基督徒，全國共有超過25,000間教會。這些社群在國家的靈性和社會生活中發揮著關鍵作用，提倡團結、愛鄰舍、公義、生命、自由與和平等價值。」



霍夫特在演講中還指出阿根廷正處於「複雜時期」，並表示：「多年的危機一再發生，高度的貧困和巨大的文化及道德墮落令人擔憂。儘管我們對上帝有信心，但並不支持幻想的思維。要克服這種情況，需要巨大的努力、每個人的承諾，當然，還需要全能上帝的幫助。」



霍夫特強調，沒有「寬恕、公義和對個人自由的尊重」，不可能克服這一挑戰。他還表示：「一個分裂的民族無法振興。這種朋友/敵人的邏輯和詆毀持不同意見者的行為，讓我們作為一個國家陷入癱瘓並受到抑制。這種解構一切但無所成的傾向無法讓我們前進；這只是換湯不換藥。我們必須真實地看待事物，避免分心，說出真相，摒棄委婉的表達。」



他藉此機會分享了耶穌基督所賜的平安。「沒有意識形態偏見的神的話語，引領我們走在歷史的正確一邊。這是我們每週在教會中宣講並在日常生活中實踐的話語，使我們更接近造物主，並激勵我們愛鄰舍。十字架的信息教導我們神的愛和耶穌基督的救恩，他為我們所有人捨身。這也是一個呼召我們和好的信息，因為這是平安的信息，是我們的平安。他曾說過：『我留下平安給你們，我將我的平安賜給你們。』我們相信那位和平之君，也是我們國家憲法中所述的一切理性與公義的源頭，將在艱難的道路上指引並堅固我們。」他最後這樣說道。



在霍夫特之前，內閣部長吉列爾莫·弗朗科斯（Guillermo Francos）首先向在場的國家總統和副總統致意並發表講話：「我要開始感謝每一位阿根廷福音派教會，他們致力於服務鄰舍，通過施食堂、康復中心以及監獄中的重要工作，提供靈性援助給那些國家有時未能關照到的最脆弱的社群。我堅信，這項由天主教和福音派基督徒共同努力的社會和靈性任務，源於愛與基督教的理解，是構建一個更加公正和富有同情心的阿根廷的根本支柱。」



此外，副總統保證道：「我們正處於一個基督教價值比以往更加重要的時代。這些價值每天都激勵我們保護家庭的角色，並將生命作為我們信仰和社會的基本原則加以捍衛。在公共領域，這些價值具有根本性意義，並面臨考驗。基督信仰，涵蓋了天主教徒和福音派基督徒，提醒我們有其界限，並且我們必須捍衛每個人的自由和尊嚴。我們拒絕任何否定這些基本價值的意識形態。」



根據阿根廷福音派教會聯會（ACIERA）的新聞稿，此次是該聯盟「政府各層級最多官員出席的會議，還有其他宗教團體的代表」。報導指出，透過此次活動，「福音派教會的領導地位」獲得了國家層面的認可。



多個宗教團體和機構出席了此次活動，包括該國兩大猶太社群組織：阿根廷以色列人協會（AMIA）和阿根廷以色列協會（DAIA）。此外，阿根廷主教會議（CEA）、伊斯蘭中心、拉丁美洲猶太人議會、致力於幫助兒童獲得健康營養的非政府組織CONIN、天主教社會組織Caritas、聯合路德教派、聖公會、長老會和衛理公會等歷史性教會的阿根廷福音派教會聯盟（FAIE）、五旬節福音派聯盟（FECEP）、Convergencia基金會和阿根廷農業協會（Sociedad Rural Argentina）等多個知名機構也參與了活動。(资料来源：Christian Daily Intl)

