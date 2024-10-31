印度高等法院呼籲對基督教機構進行監管

印度泰米爾納德邦高等法院於10月23日發表重要聲明，表示有必要由法定的政府捐贈機構對基督教機構進行監管，這與印度教和穆斯林機構的情況類似。



該法院的法官組詢問了由印度教民族主義政黨人民黨（BJP）領導的聯邦政府以及由德拉威達進步聯盟（DMK）領導的泰米爾納德邦政府的意見。這兩個政黨在其政治意識形態上有著顯著的分歧。



高等法院表示，由於缺乏法定機構來規範基督教機構的事務，法院已接獲多宗有關教會財產和資金管理不善的情況。擁有價值數十億盧比的龐大主教教會機構，因涉嫌挪用資金和非法出售財產而成為新聞焦點。印度其他地區也有許多類似的訴訟在法院提起。



在此具體案件中，泰米爾納德邦高等法院（又稱馬德拉斯高等法院）聽取了多宗與斯科特基督學院在坎亞庫馬里的校務聯絡人任命及員工工資處理相關的請願書。



請願書中包括來自另一個泰米爾納德城市納格爾科伊的Baiju Nijat Pal的請願，他聲稱法院命令任命他為學院校務聯絡人的指令未得到執行。法院指出，此類任意決定似乎源於為了維持對行政管理控制而制定的內部規則。



負責審理請願書的N. Sathish Kumar法官表示，基督教機構在教育和醫療方面對公眾貢獻巨大，因此，保護其資產和資金至關重要。他表示，沒有教會捐贈的監管框架，權力人士有可能會使資金耗竭。



同時，來自高等法院的此類聲明可能會增強人民黨的力量，儘管到目前為止未能成功地通過其印度教民族主義策略在這個南方州份中展現存在感。人民黨經常指責德拉威達進步聯盟政府偏袒基督教社區。



另一方面，德拉威達進步聯盟在政治上與德拉威達運動相結合，該運動具有強烈的社會主義特徵，並拒絕所有北印度事物的霸權，包括政治黨和印地語。(资料来源：Persecution.org)

