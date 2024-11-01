世界遺產災難：法國中世紀教堂遭縱火損毀藝術品

位於法國普瓦捷市的聖伊萊爾大教堂（église Notre-Dame la Grande）遭到故意破壞發生大火，教堂建於12世紀，被聯合國教科文組織列為世界遺產的中世紀建築。



聖伊萊爾大教堂建於1162年，在12世紀末期順利竣工，是普瓦捷最大的中世紀時期古蹟，按照傳統在聖伊萊爾（Saint-Hilaire）墳墓上方建造，聖伊萊爾是教會修士，也是普瓦捷市第一位主教，於4世紀去世1049年舉行祝聖儀式。



該座教堂是當地的地標性建築物，同時亦是通往西班牙聖地亞哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）作為西班牙朝聖之路的中轉站，被聯合國教科文組織列為中世紀教堂。



據維埃納州州長吉里爾（Jean-Marie Girier）表示，火災發生於教堂中殿，雖然未造成任何人員傷亡，但卻導致相當大的物質損失及部分藝術品的損壞。不過，他強調火災並未影響建築物的結構或屋頂，但由於高濃度煙霧，當地消防隊在火災後持續進行排煙作業，動用了20多名消防員。



據市政廳發出的新聞稿，普瓦捷檢察官將針對宗教財產破壞深入調查火災的根源，當局並對近期在普瓦捷發生的一系列破壞行為表示遺憾。市政府也強調，必須儘快制止已在聖波查爾、聖泰瑞莎、蒙蒂耶努夫等教堂發生的破壞行為。



為了加強公共安全，省長要求國家警察在城市與宗教場所周圍增加晝夜巡邏，呼籲全省提升警覺，以避免類似事件再次發生。

