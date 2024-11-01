教會信徒在這個選舉季節想從牧師那裡得到什麼？





美國福音派調查公司Lifeway research最近的一項調查顯示，當人們在選舉前後的幾週出現在教會時，他們並不希望聽到牧師的政治觀點或對候選人的看法，他們希望聽到牧師傳遞來自神話語的永恆真理。



調查結果也顯示了信徒在四個領域的信息需求：1. 希望牧師不要為候選人背書；2. 聖經教導與永恆真理；3. 文化上的應用；4. 平安與盼望。



調查先明確顯示了信徒不想要什麼--他們不希望聽到牧師公開支持某位候選人。多數牧師和信徒在此問題上意見一致。極少數的新教牧師（2%）表示今年在教會中曾公開支持某位候選人。僅約三分之一的基督徒信徒（35%）認為牧師在教會中為某位候選人背書是合適的。



大多數牧師、信徒以及美國人普遍認為，每週的敬拜禮拜並非教會領袖支持政治候選人的場合。即使牧師支持的候選人正是信徒的選擇，但直接背書仍可能令許多會眾感到氣餒或失望。



聖經教導與永恆真理



根據統計，多數人選擇參加教會的原因是與教會其他人之間的連結與關係。然而，選擇來到你的教會的原因之一是他們想聽你解釋聖經的教導，並知道如何應用在生活中。



有九成的信徒（92%）表示完全信任他們的牧師。牧師基本上不需要特別去爭取他們的信任，因為信任已然存在。但信徒希望聽到牧師闡釋聖經的內容及其重要性。



當Lifeway研究教會轉會的信徒時，發現成年人選擇新教會時最重要的兩個因素是教會的信仰與教義（86%）以及講道內容（86%）。此外，有四分之三的信徒（74%）表示他們希望有機會學習聖經真理。



信徒並不希望聽到牧師的政治觀點或對候選人的看法。他們希望聽到牧師傳遞來自神話語的永恆真理。



文化上的應用



儘管信徒渴望聽到聖經的真理，而且並不尋求支持某位候選人，但多數教會信徒希望牧師能針對當下的重要議題發表看法。五分之四的新教信徒（80%）認為，牧師需要處理時下的議題，這是履行牧職責任的一部分。



與候選人背書類似，信徒普遍認為牧師的觀點和他們一致。大約五分之三（62%）的信徒表示，他們的牧師幾乎每週或每週一次在講道中討論當下議題。另有23%的人認為至少每月一次。只有少數信徒表示牧師僅一年內數次提及當前議題（7%），或極少提及（6%）。僅有1%表示牧師從不提及。



信徒希望明白聖經如何在他們日常面對的議題上保持相關性。不要因為會眾不希望聽到候選人的背書，就誤以為他們希望牧師在重要事件和議題上保持沉默。他們信任牧師，並希望從牧師那裡聽到如何將永恆的聖經真理應用於當前的問題。



平安與盼望



當政治辯論四處激烈展開時，多數信徒每週來到教會是為了尋求片刻的平靜。在鋪天蓋地的政治廣告中，他們應聽到牧師的聲音，冷靜、清晰、且自信地傳遞不變的福音真理。他們應該認識到聖經確實與當今的議題和政治相關，但它的信息同時超越這些層面。



選舉前夕及結果出爐後，許多人可能被恐懼籠罩。選舉結果會讓許多人感到沮喪並擔憂未來。這正是教會傳遞神穩定與主權的絕佳機會。



在選舉前、中和結束後，提醒會眾他們在基督裡擁有的恩典。鼓勵他們穩固於基督裡，幫助他們在一些鄰居驚慌或另一些鄰居歡慶時，活出聖靈的果子。



他們需要看到牧師展現這些特質。信徒會因看到牧師活出基督所賜的平安與盼望而受益，並同樣受到鼓舞，活出這份平安，見證給身邊的人。這應是全年不變的教導，尤其是在動盪的選舉季節中。

