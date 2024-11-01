卓爾君牧師：基督徒在破碎世界中如何發揮影響力

在近期的一次講道中，卓爾君牧師分享了基督徒如何在破碎的世界中發揮影響力，以回應社會充滿衝突、痛苦和失望的現狀。卓牧師引用中國國際法學會的統計，指出：在有記錄的歷史中，整個世界只有不到8%的時間處於和平狀態。在過去大約4000年的歷史中，只有286年是和平的，超過8000份和平條約被打破。自古以來世界大部分時間都在戰亂中度過，而如今的社會充滿混亂和失衡，正是基督徒展現影響力的機會。



堅守聖經原則：穩定的源頭



卓牧師首先提到，以利亞在舊約中的故事為今天的基督徒樹立了榜樣。以利亞因堅定不移地相信神的話語，而獲得面對逆境的勇氣。同樣，基督徒在混亂的世界中，需要靠著對聖經的信仰，保持心靈的穩固。卓牧師以美國歷史為例，指出這個國家的強盛與早期領導人對聖經的尊崇息息相關。美國的開國元勳們深信神的教導，許多總統在重要時刻都引用聖經來尋求指引，彰顯了信仰帶來的力量。



然而，卓牧師指出，現今許多國家忽視了聖經真理，這導致社會價值觀的動盪不安。他呼籲基督徒即便在信仰似乎不被主流接受的環境中，也應堅持聖經真理，相信神能使「少勝多」，為這個受傷的世界帶來盼望。



憐憫之心：走近受傷的人群



卓牧師特別強調「憐憫之心」在基督徒生活中的重要性。他引用以利亞被神派往邪惡之地西頓，依靠一位寡婦供養的經歷，說明基督徒在幫助他人之前，應首先培養憐憫之心。憐憫不僅是簡單的同情，而是一種深刻的情感，使基督徒能夠體會他人的痛苦，並主動幫助受傷的人。卓牧師提醒信徒：「失去憐憫的真理會帶來冷酷與殘忍」，而真正的憐憫則能吸引人們靠近基督。



卓牧師批評了當今某些教會和基督徒過於強調反對某些事物的形象，令公眾將基督教視為消極和冷酷的信仰。他認為，基督徒更應讓人看到信仰中溫暖、美好的元素，讓基督徒的形象重回早期教會「得眾民喜愛」的狀態。



不忘初心：以生活見證信仰



卓牧師通過一個故事提醒基督徒不要成為「隱藏的信徒」。在這個故事中，一位基督徒在伐木廠工作了一年，因未曾表露信仰而未遭到同事的排斥。這種「不被發現的信徒」反映了現代社會中許多基督徒的困境：雖然在教堂敬拜，但在生活中卻未展現出與眾不同的信仰見證。



卓牧師進一步解釋，基督徒幫助世界的方式不是通過抱怨或指責，而是讓人們看到信仰的真實和溫暖。這種「無聲的見證」比任何言辭更有說服力，能在不經意間影響他人。他鼓勵信徒們在生活的點滴中高舉基督，通過言行、與人交往、社交媒體中的言論來見證主。



擁抱憐憫與真實的信仰



在講道的最後，卓牧師強調，基督徒的生活應是憐憫和真理並行。他指出：「我們是這個受傷世界的救護人員，而不是警察。」在這個過程中，基督徒需要時時尋求神的幫助，滿懷憐憫地走進這個破碎的世界，用實際行動和生活見證耶穌基督的愛與救贖。



卓爾君牧師出生成長於台灣，1990年在苗栗禱告山上確認信仰並受洗。之後，他留學美國，結識了師母Cindy，並育有一子一女。2003年他放下工作，開始全時間事奉，現於加州矽谷地區牧會，同時從事神學教育工作。他的事奉歷程和神學背景，為他的講道帶來了深厚的信仰洞見。

