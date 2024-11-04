華聯會培靈會解讀《啟示錄》千禧年觀：蘇穎智牧師呼籲教會讓主作王





香港華人基督教聯會11月1至7日舉辦第30屆培靈奮興大會，主題為「明日之後──啟示錄釋經講道系列」，蘇牧師探討千禧年觀的不同發展，強調人類無法自行建立千禧年國度，最終的救贖來自耶穌基督，呼籲教會讓主作王。



閱讀啟示錄的四種態度



在首晚的培靈會，蘇穎智牧師（中國基督教播道會恩福堂創堂及榮休牧師、恩福神學院院長）講解啟示錄第1章，指出面對當今瞬息萬變的社會，信徒閱讀《啟示錄》之前應持有四種態度：首先，要謹守大使命和大誡命；其次，對於意見不同者需要達成和而不同的共識；第三，針對事件本身表達意見，而非針對個人；最後，應以幽默的方式與持不同看法的人和平相處，甚至對某些信仰觀點進行幽默化的反應，如對後千禧年說：「真佩服你的信心，大家可以在千禧年國度中等主來享受！」對於無千禧派則可幽默地表示：「你這麼容易滿足，真讓人佩服你的樂觀人生態度！」



蘇穎智牧師接著引用猶大書1章20至23節，提醒信徒在至聖的真道上造就自己，更要在聖靈裡禱告，保持在神的愛中，並仰望主耶穌基督的憐憫。他特別指出，對於犯錯的人，我們要抱有憐憫的心，努力將他們引導至耶穌基督的懷抱。



教會是否真的讓主作王？



面對異端，有些教派自言成立於1914的「耶和華的國度」（千禧年國），新天地的教會認為其教會已經處於新天新地的時代。我們需要提出的問題是：神的國是否僅僅是一個空殼？現時誰是「空中掌權者」？ 罪與死亡是否已經被清除，我們的教會是否真的讓主作王？



在回顧歷史的過程中，蘇牧師分析一些著名神學家對《啟示錄》的不同解讀。奧古斯丁早期傾向於按字面解釋聖經，後來卻改用靈意解釋，認為教會已經取代以色列。馬丁路德認為，《啟示錄》的預言指向歷史中的事件，特別是羅馬帝國的情況。加爾文則反對千禧年主義，認為這一千年應理解為教會仍在世上爭戰的期間。



蘇牧師進一步探討，雖然宗教改革取得了一定的成功，但教會內部的和諧始終是一個挑戰。他提到如2016年世界信義宗聯會向重浸派尋求寬恕的事件，提醒我們不應重蹈覆轍，重視教會的和諧與包容。



千禧年觀的發展：人類無法在這個世界上建立千禧年國



關於千禧年觀的發展，這已成為神學討論的熱點。隨著時代變遷，人們對這些觀點的探索和理解也在不斷演變。蘇牧師強調，人類無法在這個世界上建立千禧年國。德國學者奧斯德（Johan Alsted）在經歷德國30多年戰火後，見證了人民的苦難，這也改變了他對千禧年國的看法。對於千禧年觀的發展，可以分為「後千禧年派」、「前千禧年派」和「無千禧派」：



後千禧年派 認為教會應先建立千禧年，然後耶穌才會回來。隨著人們對後千禧年主義的失望加深，因為只有耶穌基督的介入，神的國度才會在這個世界上出現，前千禧年派因此應運而生。

認為教會應先建立千禧年，然後耶穌才會回來。隨著人們對後千禧年主義的失望加深，因為只有耶穌基督的介入，神的國度才會在這個世界上出現，前千禧年派因此應運而生。 前千禧年派 相信耶穌基督會在千禧年國度來臨之前重回。事實上，千禧年國度是由耶穌基督親自建立的，而非人類的成就。

相信耶穌基督會在千禧年國度來臨之前重回。事實上，千禧年國度是由耶穌基督親自建立的，而非人類的成就。 無千禧派則認為已經實現了一種耶穌肉體尚未返回的狀態。

《啟示錄》並非世俗的天啟文學



在講道的下半部分，蘇穎智牧師介紹《啟示錄》的文體。《啟示錄》不是一般世俗的天啟文學，因為世俗的天啟文學通常不知道作者是誰，但是啟示錄的作者清楚介紹自己，而且是來自耶穌基督的啟示，將神的道和耶穌的見證，凡自己所看見的都證明出來。



世俗的天啟文學是悲觀幻想出來，啟示錄卻清楚指出永世君王是主，耶穌基督將會消滅撒旦、敵基督、假先知、罪和死亡。而且世俗的天啟文學通常都講得很蒙糊，啟示錄不是按字面意思理解，是按作者的原意解釋。啟示錄是一封書信，按著書信去解釋，信徒讀啟示錄能清楚主基督的救贖。



最後，蘇牧師鼓勵所有信徒，堅信耶穌基督的救贖，強調：「我們無懼明日之後，因為耶穌的救贖絕對可靠。」

