「祝福馬六甲大遊行」途經歷史教堂：二千教徒慶祝傳統與團結





馬六甲於10月19日舉行了名為"Bless Melaka Parade"的基督教遊行，這是一場創紀錄的盛事，吸引了來自52間教會約2,000名參與者。該活動旨在慶祝基督教傳統的500週年，並強調社區的團結與見證，遊行路線經過多座歷史教堂，展現信徒的熱情與期望。



這場遊行由一群牧師和長老，以及馬六甲各教會的領袖們聯合組織，是馬六甲歷史上規模最大的基督教遊行，活動從下午5時持續至8時，途經馬六甲的主要道路和歷史區域。



約2,000名參加者來自12個教派及8個語言群體，共組成30支教會隊伍，還有來自巴生谷、森美蘭、柔佛、沙巴、砂勞越、新加坡、印尼和韓國的基督徒參與其中。遊行現場氣氛熱鬧，學校銅管樂隊、花車以及3噸卡車上的流動舞台營造出五彩繽紛的嘉年華場景，還有號角吹奏者、豎琴手、鈴鼓舞者和旗舞者共同參與表演。



參加者穿著官方的"Bless Melaka Parade"T恤或傳統服裝，依據隊伍編排集合。活動開場時誦讀詩篇24篇，並進行開場禱告，隨後由組織委員會主席托馬斯·切里安牧師和教會協調員約翰尼·韋牧師共同主持聯合主禱文。在啟動儀式中，馬六甲州行政議員YB Allex Seah放飛遊行氣球，隨後主奏銅管樂隊響起，正式拉開遊行序幕。



遊行中，每支隊伍高舉書寫著「聖靈的果子」的旗幟，現場音樂和歌曲由Trishaw音響系統及流動舞台上的樂隊演奏，參與者在沿途揮舞旗幟、讚美上帝，並宣講經文。遊行途經馬六甲的歷史教堂，包括聖彼得教堂（建於1710年）和聖方濟各沙勿略教堂（建於1595年），這些教堂都是馬六甲基督教傳統的重要地標。



主辦單位表示，最初的目標是從25間教會中抽取1000名參與者，以慶祝馬六甲基督教傳統500週年並展示社區團結與見證，但最終來自52間教會的熱情響應，使參與人數達到2,000，彰顯了馬六甲在基督教復興中的潛力，以及神國在馬來西亞和其他地區的工作成就。



遊行結束時，夕陽將天空染成金紅色，許多人引用詩篇19章1節：「諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚祂的手段。」主辦方呼籲大家為馬六甲的繁榮、進步和和諧祈禱，希望能持續彰顯基督教社區的善意與見證。



此外，為期七週的集體祈禱會也在活動前舉行，參與的教會人數從首次的64人增至第七次的120人，顯示出信徒們對於這場活動的期待與重視。









