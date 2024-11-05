創意「萬聖節反擊」: 英國一教會邀請居民過節並對抗黑暗勢力

在萬聖節的傳統氛圍中，諾福克的聖瑪麗·抹大拉教會（St Mary Magdalene Gorleston）打破常規，積極邀請當地居民參與一場與黑暗勢力對抗的活動，勇敢探索光明的真諦。



在這個特別的「戰鬥區」中，教會歡迎了數百名前來討糖的孩子和家庭，鼓勵他們在黑暗的夜晚中尋找到光明的希望。參與者們排著長隊，準備在教堂內經歷一系列富有創意的挑戰，儘管教堂被濃厚的煙霧籠罩，氣氛卻充滿了興奮與期待。







勇敢的孩子們在裝扮成士兵的志願者歡迎下，跨過了象徵性的蛛網，隨後他們面對各種挑戰，包括射擊女巫、打敗鬼魂、在水中浮起蘋果，以及在黏液浴缸中尋找寶石。儘管一開始他們信心滿滿，但最終發現黑暗勢力的挑戰遠比他們想像的要艱難，未能成功克服所有障礙。







在這段旅程中，參與者們發現了一條用血跡標記的小徑，從一個戰鬥延伸到另一個戰鬥，留下了值得深思的線索。比如，在蛛網旁邊發現了一隻死蜘蛛和一雙皮革涼鞋，而被擊中的女巫的頭部則留下了一個子彈孔，旁邊還有一個聖餐杯和半吃完的麵包。







當參與者們逐漸疲憊時，一位志願者引導他們來到出口處一座裝飾著LED茶燈的大十字架前。參與者們在十字架腳下發現了發光的寶石，牧師向他們解釋說，基督已經通過他的十字架死亡戰勝了所有黑暗勢力。為了回應這一真理，他們可以將茶燈放在十字架上，從而進入「光明區」。



在光明區，參與者們享受到了勝利的音樂、絢麗的仙女燈和一個裝飾著大型空墓的溫馨房間。志願者們熱情地提供熱巧克力和熱狗，並組織輕鬆的活動，如裝飾巧克力蘋果和製作紙板的信心盾牌，確保每個人都能在這個特別的夜晚感受到喜悅和團契。







聖瑪麗·抹大拉教會的牧師馬修·普賴斯（Rev Matthew Price）表示：「教會應該主動參與到文化中，而不是避開萬聖節的現象。我們在這個活動中與社區分享基督的信息，讓大家體驗到基督如何通過他的死亡在我們生活中戰勝黑暗，帶來光明與希望。」









