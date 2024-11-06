青年牧養茶座：章可銘籲年青人先要與神熱戀





香港基督教協進會舉辦的青年牧養茶座，Aspire Church創辦人章可銘形容年青人處於春天，先要與神熱戀，繼而委身。崇基學院神學院院長葉菁華教授認為，香港並非撒種的淺土，做青年工作，先要對自己的文化有認知。



Aspire Church緣起

香港基督教協進會青年事工小組於10月25日舉辦了青年牧養茶座「教會再想像：青年信徒Aspire甚麼？」 Aspire Church 創辦人章可銘分享了Aspire Church的起源。Aspire Church 源自基督教中華完備救恩會大埔堂，由幾位年輕的教會領袖推動，旨在將福音帶到教會以外。2017年，母會差遣時為執事的章可銘開展新型教會。



章可銘表示，當時每人邀請幾位未信的朋友參加 Alpha Course 和簡單查經，介紹和討論基督教信仰，有人因此信了耶穌。為了讓信主的朋友繼續追求信仰，但不想強行要求他們到教會，於是於2018年7月1日正式成立了 Aspire Church。



教會舉辦了許多活動回應社會需求，例如在2019年社會運動期間，成立了Aspire青年共享空間 Upper Room ，舉辦的活動教導年青人如何找工作、開市集，然後廣傳福音，吸引了更多大專生。



現時就讀中文大學三年級的袁聖欽分享了他加入 Aspire Church 的過程。2021年，在DSE放榜前參加了教會的暑假青年營，有靈修、查經和共食等活動。他見證了原本以為不會信耶穌的人也信了主，感覺「這地方好像有power」，並在海灘接受了洗禮，然後參加了團契。



Aspire Church 的熱門活動之一是《格拉森》遊走體驗劇場，這是全教會的音樂劇，在街坊福利會演出，吸引了400人觀看。



不僅是教會，更是宣教群體

章可銘介紹 Aspire Church 時表示，這不僅是一個地方教會，更是一個宣教群體。教會的宗旨是「讓教會進入人群」，打開大門迎接人們進來。教會沒有傳統的架構，大專群體可以在家聚會。教會致力於建立人的生命，對社會事件做出回應，本著「成為世界的光」和「我們一起就是教會」的宗旨。



現時，職青每兩星期一次大組聚會，主日崇拜相對傳統教會更貼近年青人，因此吸引了更多年青人參加。教會分為四個門訓小組，鼓勵他們委身。新人參加了三個月的大組後，認真追求信仰才進入門訓小組，無論如何要他們在信仰上扎根，全盛期的大組有60至70人。



香港不是撒種的淺土

崇基學院神學院院長葉菁華教授回應說，Aspire Church 的年青人有一半來自基督教學校，但據他所知，即使來自基督教學校的學生，很多也未曾聽過聖經故事，例如浪子的故事。



他引述《香港市民對基督教觀感調查報告2021》，指出四成市民對香港基督教的整體印象正面，尤其在辦學及提供社會服務方面，因此香港不是撒種的淺土。Aspire Church 好像返回早期使徒的教會，有聖靈帶領，看見有需要就去做，甘願冒風險，見證上帝在群體中的工作。



做青年工作，究竟我們怎樣看自己文化？

葉菁華欣賞 Aspire Church 走進世界，這是一種跨文化宣教。他說：「做青年工作，究竟我們怎樣看自己文化，教導對方？拒絕對方？還是接納對方呢？例如萬聖節，我們是禁止信徒慶祝，還是將萬聖節轉化呢？」



他強調，教會需要有神的使命，與神同工，才能看見神在社會中的工作，公義仁愛得以彰顯。教會改革永遠在進行中，不應因循守舊。



年青人需要跟神熱戀

章可銘認為：「現在的教會處於寒冬，對年青人太離地。年青人需要跟神熱戀，這包含一種浪漫，但不可以長期停留在春天。」他形容 Aspire Church 已經進入夏天，要求年青人委身。然而，有一批人離開了，他則等待「浪子」回家。



章可銘強調，要讓年青人經歷四季轉變成熟，自己也要學習四季更替。年青人正值春天，需要認識上帝。因此， Aspire Church 設有聖餐。至於是否洗禮，對年青人來說，這其實受他們父母影響以及是否信任牧者。









