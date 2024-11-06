美國總統大選：基督教協會促信徒祈禱禁食投票

美國總統大選11月5日進行，美國基督教協會（National Council of Churches, NCC）發起一項選舉投票鼓勵活動，促進登記選民的投票參與。



美國基督教協會（下稱協會）在大選前夕發布了一份聲明，強調投票是重要的公民責任，呼籲所有合格選民在投票截止日前踴躍投票。



聲明指出，今年的提前投票參與率創下新高，反映出該協會及其他相關組織在鼓勵選民投票方面的努力逐漸見效。協會強調，基督徒應該因信仰而積極履行公民責任，並意識到「你的聲音很重要」，每位選民的選擇都能影響國家的未來。



美國基督教協會的歷史可以追溯到民權運動時期，當時組織了多次遊行並派遣志願者協助登記黑人民權選民。如今，面對政治環境的兩極化及社會的不安因素，協會再度表明立場，重申投票權的重要性，並舉辦了一系列教育和宣傳活動，以激勵更多選民投票。



在當前的政治氛圍中，選舉暴力的威脅以及錯誤信息的傳播，使得人們對投票的熱情受到了挑戰。協會對這些行為表示譴責，並強調應以尊重與理解的態度看待不同的政治觀點。



協會主席兼秘書長瓦什蒂·麥堅時（Vashti Murphy McKenzie）在聲明中強調，投票不僅是一項公民權利，更是基督徒信仰與希望的具體表現。她呼籲選民在這個關鍵選舉期間，參加祈禱與禁食活動，以促進基督徒之間的團結與合作，共同面對挑戰，為選舉的公正與和平貢獻力量。

