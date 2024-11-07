生命河基金會攜手市長辦公室将舉辦年度感恩市集及午宴

生命河基金會與生命河基督教會的新潮英語事工及聖克拉拉市市長辦公室合作，自豪地宣布將於11月16日（星期六）上午11:00至下午3:00在生命河靈糧堂舉辦年度感恩市集及午宴。



生命河基金會介绍，今年的活動將是一個溫馨的時刻，為社區帶來愉快的免費感恩餐，並促進團結與感恩的精神，生命河基金會會長薩姆·洛（Sam Loh）與新潮英語事工的牧師托尼·喬恩（Tony Chon）將共同努力，使此次活動成為每位參與者難忘的經歷。



「我們相信社區的力量以及共享餐食所帶來的影響，」生命河基金會會長薩姆說。「這次感恩市集不僅僅是關於食物；它關於建立關係、與鄰居連接以及創造持久的回憶。」



慶祝活動將提供各種適合所有年齡層的免費活動，包括嘉年華遊戲、臉部彩繪、氣球動物、跳跳屋、攝影棚、觸摸和觀看警車與消防車的體驗等等。鼓勵家庭參加並享受歡樂的氛圍。



「感恩節是給予的時刻，但也是彼此聯繫的時刻，」托尼牧師強調。「我們邀請每個人加入我們，分享他們的故事，一起歡樂，並為我們的社區成員祈禱。」



主辦方期待在11月16日歡迎社區的到來，共同慶祝、感恩和團結的一天。



關於生命河基金會：



生命河基金會是一家位於聖克拉拉的非營利組織，致力於通過各種慈善倡議服務和提升當地社區。該基金會榮獲2022年州長獎、2021年全市Covid-19年度英雄獎及2021年奧斯汀·沃巴頓社區服務獎。基金會運營著北加州最大的食品銀行，每月為45,000至50,000人提供服務。該基金會專注於在社區成員之間建立強大的聯繫，促進團結感，並對有需要的人生活產生積極影響。









