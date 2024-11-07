砂拉越三色奶茶名揚國際：莊美蓮憑著基督創業渡難關

馬來西亞利市食品工業有限公司的創辦人莊美蓮，作為一位卓越的企業家，成功地將砂拉越三色奶茶推向國際舞臺，深受消費者喜愛。創業之初面臨虧損，因著基督教信仰的堅持，得以渡過難關。



砂拉越三色奶茶以其獨特的三層色澤和濃郁的口感而聞名，這款飲品結合了茶、牛奶和糖漿，吸引了眾多飲品愛好者的青睞。莊美蓮的成功，使得這款獨特飲品成為代表砂拉越文化的佳品。



來自古晉的莊美蓮出生於雪蘭莪，在檳城度過了童年，9歲時搬至古晉，展開了新的人生篇章。她的父母皆為商人，經營米香、糖果及其他食品，這样的家庭背景培養了莊美蓮對商業的興趣。



在父親的鼓勵下，莊美蓮於1997年進入飲料行業，當時她選擇從事涼茶生意，雖然這一行業在當時不被看好。面對不少咖啡店老闆的懷疑意見，她依然堅信這是值得投資的領域。然而，經濟現實讓她面臨虧損，迫使她在近六年間為貸款和工人薪資煩惱不已。



莊美蓮說：「感謝上帝，因著基督教信仰的堅持，得以渡過難關。」



2000年，莊美蓮在古晉9哩設廠，並為品牌命名為「利市」（LEAVES）。她面對逐漸增長的挑戰，始終保持樂觀，她認為艱難的過程乃是成功的基礎。「要成功，先發瘋，頭腦簡單，往前衝。」這句話深深影響了她，使她更堅定地朝著目標前進。



商業轉機出現在2004年，莊美蓮的兒子蔡明倫帶回一袋奶茶，讓她受到啟發，決定開發奶茶糖漿。經過努力研發，三色奶茶於市場上推出，隨即成為熱賣產品，為利市食品帶來拐點。



面對市場上日益增加的競爭對手，莊美蓮依然堅信自己的產品具有獨特優勢，並不畏懼市場競爭。隨著生產量的增加，公司於2013年遷至迪瑪拉勿的新廠房，進一步擴大產能。



莊美蓮也感謝家人，特別是她的丈夫和四名孩子，一直是她事業背後堅強的支持。如今，莊美蓮的孩子們也開始參與管理，為企業的長遠發展注入新的活力和想法。



展望未來，莊美蓮期許LEAVES能夠研發更多新產品，並進一步打入國際市場。砂拉越三色奶茶已經在國際市場中佔有一席之地，成功銷往新加坡、中國、汶萊、澳洲、香港、越南、泰國和印尼等地，近期更將進軍臺灣市場。



（資料來源：星洲網）

