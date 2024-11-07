追思已亡節與諸聖節的意義：信仰中的記憶與希望

每年11月，即使在寒冷的季節，天主教徒和基督徒都會齊聚一堂，紀念兩個重要的教會慶典：11月1日的「諸聖節」和11月2日的「追思已亡節」，信徒藉此反思生命、死亡和信仰。



天主教古晉總教區總主教傅雲生表示，諸聖節專注於尊崇所有聖人，這些聖人是那些在世時過著神聖生活、最終進入天堂的靈魂。在這一天，基督徒將會向已知和未知的聖人致敬，提醒信徒效法他們對天主和鄰人的愛。



與此不同的是，追思已亡節是個人與逝者之間的連結，專注於為已故親人祈禱。天主教徒和一些基督徒相信，亡者的靈魂正在前往天國的途中，可能需要在一個地方經歷淨化。在這一天，信徒們會緬懷已故的親人，並為他們的靈魂祈禱，希望他們能夠最終進入天父的家。



這兩個慶典雖然主題不同，但都體現了教徒對生命和死亡的理解。11月的整個月份，教徒們將這些日子視為追思與祈禱的時刻，與中國的清明節掃墓習俗相似，許多家庭也會前往墓地，以示對先人的尊敬和孝順。



在面對死亡的陰鬱情緒時，基督信仰為信徒帶來了希望。對於基督徒而言，耶穌的復活打開了天堂之門，帶來了永生的保證。死亡並非生命的終結，而是通往更高生命的開始。



11月不僅是緬懷逝去的親人，更是反思信仰的月份。信徒向聖人尋求啟示，並為自己的生命做準備，以面對未來的召喚。在這段反思的旅程中，他們被期望以目的、希望和喜悅過基督徒的生活。



追思已亡節和諸聖節，不僅是對過去的回顧，更是對當下信仰的體驗，讓信徒在面對生命的終結時，擁有更加豐富的理解與安慰。

