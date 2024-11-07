特朗普重振美國天然氣產業？科學界憂加劇氣候危機

特朗普在美國總統大選中再次當選，對全球氣候政策帶來挑戰。他強調重振美國的石油與天然氣產業，並可能重新退出《巴黎協定》，科學界擔憂這將進一步加劇氣候危機。



美國總統大選塵埃落定，特朗普再次入主白宮，回顧這場選戰，氣候變化並未成為核心議題，反而引起美國民眾對於改革的呼聲。然而，特朗普的回歸對全球氣候政策的影響卻不容小覷。



根據台灣環境資訊中心綜合報導，美國選民對氣候變化的平均關注度僅為7%。儘管如此，特朗普執政的可能性將對全球綠能議程造成深遠影響。他在選舉中強調的化石燃料政策，將可能重振美國的石油與天然氣產業，進一步加劇氣候危機。



特朗普的口號「鑽吧，寶貝，鑽吧」（Drill, Baby, Drill）反映了其政府對化石燃料的支持，而美國在石油和天然氣產量上的持續增長，使其成為全球最大的能源出口國。在特朗普勝選的演講中，他再次誇耀美國豐富的能源資源，這無疑將對全球氣候行動構成挑戰。



科學界對此表達擔憂。憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）指出，氣候危機仍在惡化，科學並不受政治影響，颶風等自然災害不會因政黨更迭而減少。科研人員呼籲社會各界需要積極尋求氣候危機的解決方案。



特朗普曾表示，若當選將撤回《降低通膨法案》（IRA）中尚未動用的資金，這將影響美國在能源創新領域的競爭力，尤其是在與中國及其他擁有新興技術國家的競爭中。



在即將舉行的聯合國氣候大會（COP29）上，預計特朗普將再度使美國退出《巴黎協定》。而拜登政府則可能透過州政府和地方政府，試圖繞過聯邦政府持續推動減碳計畫。



世界資源研究所（World Resources Institute）所長拉蕭夫（Dan Lashof）強調，儘管特朗普的當選可能成為很大阻力，但許多州和地方政府以及私人企業仍將繼續努力推進氣候和自然目標。全球領導者也會繼續發聲，推動相關行動。



特朗普的執政，無疑為美國在全球氣候政策中的地位帶來不確定性，並提醒我們氣候變化的挑戰依然刻不容緩。

