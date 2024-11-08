陳日君樞機籲大專生追求真理：誘惑可能導致上癮

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機在大專聯會開學彌撒講道，強調「真理」和「智慧」的重要，以面對思想混亂的世代，鼓勵學生在新學年增強祈禱和閱讀聖經的習慣，時刻謹記「我們的家鄉是天堂！」



智慧最寶貴 應對思想混亂的世代

陳日君在10月17日「香港天主教大專聯會2024開學彌撒」講道時，探討天主教教育的五個核心價值，特別強調「真理」和「智慧」的重要。他指出，學習真理有許多層面，從日常生活的應用到專業技能的提升，而最重要的是要理解人生的道理，這需要智慧的支持。



陳日君強調：「面對人生的道理，我們應該了解得更加深入。現今世界雖然科技進步，但對人生的理解卻未必跟上進步的腳步，這是兩回事。」他引用科學的發展，提出雖然很多事情都在進步，但人類在根本問題上，如「我們從哪裡來，將要去哪裡」卻仍然面臨困惑。即使擁有財富和權力，真正的智慧仍然是最寶貴的，尤其是在這個思想混亂的世代。



陳日君提到近期奧運會開幕禮出現侮辱教會的表演，特別是男女不分的裝扮揶揄耶穌最後的晚餐，將其變成阿波羅神的祭祀儀式。他直言這不僅是對耶穌的侮辱，也讓人聯想到尼采的哲學。尼采提出「上帝已死」，質疑耶穌叫人刻苦、忍耐、謙虛是「奴隸的倫理」。希臘神話的阿波羅神原本是一位很有規律和尊嚴的神祇，代表一種健康的力量，與奧運精神有關，卻被化成太陽神。



當今人們自行制定規矩，對耶穌的話產生懷疑，這完全違反了生命的本質，基督徒不應受這些歪理影響。



許多誘惑很危險 可能導致上癮

在講到聖經時，陳日君指出聖經告訴我們應該成為聖潔無瑕，而不信的人卻批評教會，似乎要人變成天神。其實我們是人，而每個人都面對做好人的掙扎與內心的罪惡。許多誘惑具有相當的危險性，實踐某些事情可能導致後悔或上癮。



保羅在以弗所書1章4節說：「神用諸般智慧聰明，充充足足賞給我們的。」陳日君指出，天主揀選了我們，賜給我們智慧，以明白上帝旨意的奧秘。他勉勵學生在新學年，透過禱告與學習，真正獲得人生的智慧。



時刻謹記：我們的家鄉是天堂

他還引用一項統計數據，指出在歐洲不到一半的人相信永生，歐洲是天主教國家但很多人失去了信仰。陳日君反問：「如果沒有永生的信仰，那麼我們為甚麼要這麼認真地生活？若是死後一無所有，這樣的努力又有何意義呢？天主希望我們與祂建立永恆的關係，一起分享福樂。」



最後，陳日君鼓勵同學在面對危險和困難時要堅定信心，耶穌必與他們同在，因此不必感到害怕。他希望同學在新的一年裡能夠有更多機會閱讀聖經，定時祈禱，並多去教堂，時刻謹記「我們的家鄉是天堂！」

