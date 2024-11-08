情感坦誠的時刻？賀錦麗敗選演講透視政客的靈魂

美國總統大選結束，現任副總統、代表民主黨的賀錦麗（Kamala Harris）迎戰特朗普（Donald Trump）失敗並發表敗選演講，呼籲支持者接受結果但不要絕望。究竟政客的敗選演講反映了哪種心理狀況？讓我們從中一窺政客的靈魂。



賀錦麗希望支持者擺脫絕望

賀錦麗周三（11月6日）在母校霍華德大學發表演說承認落敗：「我們效忠不是對總統，而是對憲法、良心和上帝。」



她尤其關心那些充滿希望的年輕人，呼籲支持者接受結果但不要絕望，並一度泛下淚光說：「雖然選舉結果不是我們所期待、不是我們所奮鬥的、不是我們投票選擇的結果，但只要我們永不放棄，持續奮鬥，美國的承諾之光將永遠明亮。」



「我的內心很充實，充滿了對大家給予信任的感激、對國家的熱愛以及決心。」她說：「有時戰鬥需要一段時間，這並不意味著我們不會贏。」而光明不是落在她個人的悲傷上，希望支持者擺脫絕望。



敗選演講是情感坦誠的時刻

政客的敗選演講究竟是一場精心策劃的演說，還是發自內心的真誠懺悔，以及怎樣面對不可確定的未來？



美國歸正教會前秘書長韋斯利·邁克爾森（Wesley Granberg-Michaelson）在普世基督教媒體Sojourners發文，指出敗選演講提供了一個難得的機會，讓人們能夠窺探政客的靈魂。這些演說在精心設計的外表之下，隱藏著一種脆弱與赤裸的真實。他們在這一刻傾注了自己的全部生命、無窮的野心和不懈的努力，卻最終以失敗告終。因此，他們的言論並不需要經過焦點小組的測試或事先的計算，這些情感流露的瞬間是坦誠無偽的。



邁克爾森引用了已故創作歌手李歐納·柯恩（Leonard Cohen）的一句名言：「萬物皆有裂痕，裂痕正是光線照進來的地方。」當政治家面對毀滅性的失利時，他們會尋求那些裂痕中是否有光明的希望。問題是，他們會否藉此機會探索自己的靈魂，並表達出讓人深入了解的真實自我？更重要的是，這些政客是否能夠承受他人因失去而產生的痛苦？



耶穌把不確定的未來托付給上帝

耶穌在面對危險、背叛與死亡威脅的道路時，仍然為門徒洗腳，並把不確定的未來托付給上帝。同樣，我們的救贖之愛真實體現在耶穌身上，展現了邪惡何時屈服於愛，以及當愛在犧牲中流淌，信仰便發生了。



邁克爾森表示，堅信希望的存在：這個世界屬於上帝，而上帝邀請我們參與這個神聖的愛情故事。讓我們融入這段生命旅程，讓愛在心中真實存在，將平凡的事物化為神聖的禮物，並在共同的餐桌旁，與他人分享這段珍貴的生活。

