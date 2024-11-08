尼日利亞受迫害的基督徒紀念全球受迫害教會祈禱日

上個主日（11/3）是國際受迫害教會祈禱日，尼日利亞受迫害的基督徒聚集在一起，為本國的教會以及全球受迫害的弟兄姊妹祈禱。



來自普拉圖州巴薩的福音教會（Evangelical Church Winning All，ECWA）的牧師、敬虔的領袖加·約哈那牧師（Pastor Gah Yohanna Sunday）分享了他在信仰和堅韌中的非凡旅程。



他在2005年成為基督徒後進入事奉。据Persecution.org网站报道，儘管約哈那最初學習了會計職業，但這位牧師說上帝對他有其他的計劃。



「我祈禱求神啟示我在祂國度中的目的和角色，」约哈那牧師說。「那時我才明白我的呼召是成為一名牧師。」自從那個改變生命的時刻起，约哈那牧師就致力於在他的社區中進行指導、傳福音並提供靈性指導，儘管面臨迫害。



如今，约哈那牧師的社區面臨著重大挑戰，因為伊里格韋基督徒最近遭受了襲擊。「他們最近殺了四個人，讓牛群在我們的農田上吃草，並焚燒了房屋--包括我的家，」约哈那牧師說。



這種暴力使許多家庭不得不應對貧困、飢餓和創傷，並被迫離開家園。儘管失去了很多，周日牧師仍然保持著希望。他從聖經中汲取力量，引用羅馬書8:27-39，腓立比書4:12-13和以弗所書6:10-18，向他的會眾保證他們的掙扎與聖經中預言的挑戰和迫害一致。



「即使我不完全明白，神仍然是好的，」他分享道。



约哈那牧師說，這些襲擊似乎是有系統的，針對基督徒。由於教堂被毀，資源獲取受到嚴重影響，社區經常依賴外部支持。像Stefanos基金會、紅十字會和挪威難民委員會這樣的組織提供基本的食物、創傷護理和財政援助。不幸的是，需求遠遠超過了可用資源。



為了紀念國際祈禱日，Stefanos基金會在喬斯組織了一次祈禱會。《歷代志下》7:14深深地引起了共鳴：「這稱為我名下的子民，若是自卑、禱告......我必從天上垂聽......」



约哈那牧師還與23名因伊斯蘭富拉尼極端分子失去丈夫的寡婦一起祈禱，鼓勵她們在信仰中保持堅強。他呼籲國際社會幫助尼日利亞受迫害的基督徒，並敦促全球的基督徒為受迫害的基督徒祈禱和倡導。



儘管持續受到迫害，约哈那牧師仍然專注於他的使命。「這次襲擊最終會結束--無論是在今生還是來世，」他說。「無論在任何情況下，我都會繼續宣揚福音。」

