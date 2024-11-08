數千人參與愛爾蘭首場「為耶穌遊行」 傳遞福音的希望

十月底，數千人走上愛爾蘭首都都柏林街頭參加「為耶穌遊行(March For Jesus)」－表達自己對基督徒身份的肯定，並為愛爾蘭禱告。



該活動由位於都柏林市的萬國教會(All Nations Church)和貝塔尼亞教會(Betania Church)於10月26日舉辦，並得到愛爾蘭數百間教會的支持。



根據主辦方的說法，參與者齊聚一堂，表達對基督徒身份的肯定，這一身份自從五世紀聖派屈克傳教士首次抵達愛爾蘭以來，就深深影響了這片土地的人民。



据Christian Today报道，遊行從紀念花園開始，隊伍邊走邊唱，邊祈禱，手持木製十字架，揮舞著寫有「為耶穌遊行」、「耶穌是道路」、「耶穌是主」、「耶穌是王」、「耶穌能改變你的生命」、「耶穌愛都柏林」和「耶穌愛愛爾蘭」等標語的旗幟與布條。



一支位於高台上的敬拜隊伍在市區街道上領唱，帶領參與者唱起了如《我的心， 你要稱頌耶和華》與《你真偉大》這類流行的歌曲與聖詩。



「我們高舉耶稣的圣名，」治癒這地（Healing the Land）慈善機構的安迪·坎貝爾在眾人面前說，「耶穌是愛爾蘭的王，神啊，我們感謝你，今天你仍是愛爾蘭的王。」



「有多少人相信耶穌是活著的？」萬國教會的約翰·艾赫恩牧師在台上問会众。他的問題隨即引來了熱烈的歡呼聲。



艾赫恩牧師大聲朗讀了耶利米書1:10：「看啊，今天我立你治理列國列邦，將它們拔起、拆毀、毀壞、推翻，又建立、栽植。」



接著，这位牧師又談到了与本国有关的政治決策和社會選擇，這些選擇與福音的價值觀相對立。「我想為家庭禱告，我想為我們的孩子禱告。我認為，神的安排讓我們今天能夠聚集在這裡，這是極其重要的。這是在幾個月前就安排好的，在這裡，神說，在你出生之前我就認識你。」



「我們來這裡是要祝福我們的城市，我們來這裡是要祝福這座島，無論是北部還是南部。但我們不只是來祝福，因為神不會也不能祝福一切。神不會祝福流無辜血的，神不會祝福安樂死，神不會祝福兒童的性別转化，神不會祝福抹去女性的存在，神不會祝福那些懦弱的教會，因為它們拒絕準確地稱惡為惡。」



隨後，艾赫恩牧師向神懇求，「站在這個國家的空隙中」，為愛爾蘭、北愛爾蘭、大不列顛、歐洲及整個世界祈求祝福。



他稱耶穌為世界的光，並在禱告中懇求愛爾蘭人民回歸神：「願愛爾蘭人民回到你面前，信靠你，尊崇你，敬拜你，宣告你是主。」



來自島上各地的幾位教會及事工領袖（有男性和女性）也在活動中發言並禱告。



愛爾蘭福音聯盟執行主任尼克·帕克表達了他對未來愛爾蘭政府的期望，希望它能將焦點重新放在符合聖經價值觀的事情上。



「我為下一屆政府禱告，願它成為你所使用的政府，將黑暗的潮流逆轉，並帶來真理與敬虔的恢復。」（来源Christian Today Intl， gript.ie）

