福音派牧師約翰·派博稱特朗普連任是「邪惡」

約翰·派博因其對前總統唐納德·特朗普連任的評論而受到批評。派博長期以來在福音派圈子中作為牧師和神學家受到尊重，但他一貫批評特朗普。



派博在週三寫道：「總統選舉的結果，神將我們從一種邪惡中拯救出來，現在以另一種邪惡來試煉我們。」



他引用了《申命記》13章3節：「耶和華你們的神要試驗你們，要知道你們是否全心全意愛耶和華你們的神。」



儘管派博對特朗普的強烈反對在福音派中引起了關注，但他對特朗普在過去三個選舉周期中對陣的候選人賀錦麗同樣持反對態度。2020年，派博在談到喬·拜登與唐納德·特朗普的競選時表示，他作為牧師的使命將「因支持任何一方走向文化腐化和永恆毀滅的道路而自相矛盾。」



他說：「當我考慮到我可能通過支持這兩種明顯災難性的選擇來做出任何有益的事情時，我不願意破壞我作為牧師的使命（以及教會的使命），即站立在為基督榮耀的信仰、希望和愛的立場上。」



2023年，派博表示：「有時，在墮落的世界中，支持任何提名的候選人是如此令人反感、道德妥協、具有誤導性，以至於不為任何候選人投票，反倒可能更正直、是對基督更忠誠的順服，也更能清楚地見證真理。」



派博週三的言論激怒了許多特朗普支持者，其中許多人是基督教領袖和有影響力的人物。



「這是一場巨大的失敗，」活動家肖恩·福伊希特（Sean Feucht）評論道。肖恩是敬拜領袖，他也自稱為基督教民族主義者。



「這是宗教的胡說八道，」作家埃里克·梅塔克薩斯（Eric Metaxas）說道。「這些牧師真可恥，他們不懂得像以薩迦的兒子那樣識別時事，而是像現代法利賽人和撒都該人，不分辨真理與謊言。」



梅塔克薩斯因其獲獎傳記《狄特里希·朋霍費爾傳》而廣為人知，儘管該書最近受到朋霍費爾家族成員的批評，他們聲稱梅塔克薩斯「忽略了歷史背景，將朋霍費爾誤描繪為一位基要主義的福音派人物。」



「你每年講道慶祝一位連續通姦者，」《基督教民族主義的案例》一書的作者斯蒂芬·沃爾夫（Stephen Wolfe）說。沃爾夫的評論是指派博對民權英雄馬丁·路德·金（Martin Luther King Jr.）的欽佩。



「我長期受益於約翰牧師和他的事工。但這真是令人失望。特朗普的政策立場確實給基督徒帶來了一些問題，」作家梅根·巴沙姆（Megan Basham）表示。「但這兩個陣營並不是道德上等同的。今天早晨，我們應該為他沒有將我們交給擁有國家歷史上最邪惡政策的領導人而歡欣鼓舞。」



在她最近發布的書籍《待售的牧者：福音派領袖如何為左派議程出賣真理》中，巴沙姆認為，某些福音派領袖為了在政治領域獲得影響力，採納了進步主義議程。她在書中介紹的許多領袖表示，巴沙姆歪曲了他們的神學和政治觀點。



一位評論者回應巴沙姆的帖子時表示，派博「是個左派，而且一直都是。」



儘管如此，仍有人站出來支持派博的言論，包括《批判性困境：批判性理論與社會正義意識形態的興起--對教會和社會的影響》一書的作者尼爾·申維（Neil Shenvi）。



「派博並沒有說'特朗普是更大的邪惡'或者'基督徒不該投票給他'，更沒說'我希望哈里斯當選'，」申維說。「他是在提醒我們，當例如，特朗普摧毀了共和黨親生命的平台時，許多人都曾這麼說。」



聖經輔導員約瑟夫·利維爾（Joseph Leavell）表示。「派博說得對。願我們的忠誠和愛歸於基督我們的王。」（资料来源：Churchleaders.com）

