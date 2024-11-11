亞洲神學協會泰國舉行諮詢會：神學與藝術交匯

亞洲神學協會（ATA）於泰國清邁舉辦神學諮詢會，主題為「神學與藝術」，今年的諮詢會不僅呼籲探索神學與藝術交匯的論文提案，還希望收到創意藝術專案的提案。



亞洲神學協會神學諮詢會將於11月12日至15日舉行，今年的主題為「神學與藝術：視覺、聲音與故事」。主辦方指出，此次諮詢會旨在將創意人士、牧師、教會與使命組織的領導者，以及神學家和聖經學者聚集在一起，促進關於信仰、生活與亞洲藝術的生動對話。



除了富有活力的對話外，諮詢會還將安排主題演講、專題討論、訪談、工作坊、論文發表、表演、藝術裝置和展覽等多元活動，期待這將是一場令人興奮的盛會。



主辦方誠摯邀請研究者、學生、教授及神學與更廣泛學術社群的成員，也包括藝術家與創意人士踴躍參與。今年的諮詢會不僅呼籲探索神學與藝術交匯的論文提案，還希望收到創意藝術專案的提案，並且鼓勵提案能夠：



反映人類經驗的廣度與深度。 體現並啟發基督教思維。 表達、展現並展開上帝的美、智慧與愛。 邀請詮釋性對話和批判性的情境化。 觸及並改變社區。

主辦方引述19世紀美國著名藝術家喬治·英尼斯（George Inness）之言：「藝術的真正用途，首先是培養藝術家自身的靈性。」然而，許多人，尤其是在教會內部，往往不將藝術與靈性聯繫在一起，或認為藝術在神學和使命上的作用微乎其微。



在大多數人眼中，藝術僅僅是美學的目的，與靈性、神學和使命無關。然而，各種形式的藝術可以與神學及靈性交匯，並對教會及其使命產生重大影響。因此，迫切需要教會共同探討這一經常被忽視的議題。亞洲神學協會勇敢地創造出這樣的對話空間，成為今年神學諮詢會的主題「視覺、聲音與故事」。



大會期待在清邁舉辦的盛會，讓大家一起探索神學與藝術的交織與共鳴！

