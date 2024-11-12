威克理夫國際祈禱日 呼喚全球信徒團結禱告

11月11日是威克理夫聖經翻譯國際祈禱日，為全球慶典表達對神的感恩、歡欣和倚靠。該日源於創辦人金綸湯遜於1933年11月11日經歷禱告的大能，開始在墨西哥開展語言發展和聖經翻譯工作。



威克理夫國際祈禱日：全球信徒團結禱告



威克理夫國際聯會 (Wycliffe Global Alliance) 稱，威克理夫國際祈禱日（Wycliffe’s World Day of Prayer）是一個全球性的慶典，旨在表達感恩、歡欣和倚靠。這一天讓信徒緊記神的本質，並讚美祂如何一次又一次地成就看似不可能的事。透過欣見神不斷開通道路和心靈，以完成祂的使命，讓信徒得以明白自己所擁有的一切及本質都源自神的恩典。



作為全能的元首，神依然邀請我們參與祂的使命。在這個過程中，禱告成為我們與神建立關係的重要一環。威克理夫的工作人員、合作夥伴以及本地教會多年來為聖經翻譯進行禱告，每天都有來自世界各地的人為這項運動祈求，期望神的話語能影響每一個人、每一個社群，並觸及尚未擁有祂話語的語言群體。



為甚麼是11月11日？



11月11日之所以重要，源於1933年這一天，創辦人金綸湯遜（Cameron Townsend）和支持者萊格特（L.L. Legters）成功從美國邊境進入墨西哥，這是聖經翻譯的重要一步，並且標誌著威克理夫（如今已發展成擁有一百個機構的威克理夫國際聯會）及其合作機構世界少數民族語文研究院（SIL）的成立起源。



1933年，金綸湯遜從肺結核病中康復；期間，支持者萊格特前去探望他，並告訴他墨西哥仍有不少印第安民族尚未擁有聖經。當年8月，參與新澤西洲凱瑟克聖經會議的人為墨西哥的印第安人禱告，並決定金綸湯遜和萊格特應前往墨西哥進行聖經翻譯工作。



他們到達邊境時，卻遭到警衛拒絕入境。金綸湯遜想起薩恩茲博士所寫的信，將其出示給警衛，最終獲得批准進入墨西哥。這一切的經歷使得11月11日成為威克理夫國際祈禱日，紀念神如何垂聽祂子民的禱告。



從南非大會到全球祈禱日：一起成長



香港威克理夫聖經翻譯會指出，今年的國際祈禱日主題選擇了剛在南非舉行的全球大會相同的主題：「一起成長」。透過這兩大項活動，參與者得以反思幫助彼此靈命成長的方法，以及在群體和友誼上更緊密的聯繫。



正如植物需要適合的條件才能成長和結果，神的子民也需要依循祂的方向，以經歷豐盛的靈命成長。約翰福音15章5節中，耶穌告訴我們要「常在」祂裏面，這樣我們就能像「葡萄樹上的枝子」一樣成長，結出更多的果子。



威克理夫國際聯會的全球大會（Global Gathering）於10月31日至11月4日在南非約翰內斯堡舉行，主題為「共同成長」。這是一次機會，讓各個聯會機構的總幹事和董事會主席與伙伴及來賓聚首一堂，共同聆聽神的聲音並互相學習。由於疫情大流行，2020年的大會被取消，因此這是聯會八年後再次舉行的全球大會，意義重大。



參與者被邀請為為期五天的活動禱告，一起聆聽神的聲音，並更新和重新展望，讓許多人重尋蒙召的感覺。

