【專訪】鄭振華牧師 新生協會戒毒村從廢棄校舍到希望基地

在大嶼山的隱秘角落，基督教新生協會的新戒毒村正在進行重置，基督日報深入這個戒毒基地，了解協會創辦人鄭振華牧師對人才培訓與管理的規劃，更感受他對長者關愛之情及學員語重心長的叮囑，盼望他們能重建人生，這一切源於福音的大能。



原址群育學校佔地12萬平方呎



基督教新生協會的戒毒村位於鳳凰徑第9段，遊人可沿著較平緩的海傍徑行走，途經海灘欣賞海岸風光，再穿過兩旁的密林直達目的地。



該處原本是一所群育學校，佔地超過12萬平方呎。大門口懸掛著一幅大型橫額，展示著協會的宗旨：「基督教新生協會·人生馬拉松·福音戒毒·堅定信念勇往直前」，這24字彙集了他們的使命和信念。



新生協會創辦人、董事會主席兼總監鄭振華牧師，坐在舊校舍的禮堂滿心感恩地分享戒毒村重置的過程與心路歷程。採訪當日剛巧他與同工外出到政府總部開會回來：「政府3月出標書，預計2026年第二季完工入伙......」 他還表示，在與政府各部門的交流中，團隊學習到了許多新知識，並見證了整個重置過程的啟蒙與可能。



重置的需求與規模



重置的費用龐大，不僅依賴政府的批出土地與資助，再加上協會必須籌募約六百萬的經費，這將有助於在新址建設醫療室、宿舍和教堂等設施，以提供身心社靈的全人發展服務。



他強調，這樣的服務將有助於70名學員的康復和成長，「雖然我們的資源和環境並不優越，但我們依然在每一步中穩健前行，建立起這個更完善的系統。」



人才培訓與管理



隨著規模的擴大，管理系統也將升級。鄭牧師透露，戒毒村將有新的專業團隊，包括院長、傳道、社工、職業治療師及各類講師，幫助學員規劃人生與職業，「我們希望通過職業培訓，幫助學員考取保安牌、的士牌、健身教練牌，工科有油漆、廚藝等，讓他們在社會中謀生。」



此外，鄭牧師也談到，將設立影音室和迷你戲院等設施，讓學員透過直播和製作短片分享見證廣傳福音，以及防毒的訊息。他特別提到，這裡將會開設水上活動中心，教授獨木舟等運動，讓學員在身心靈的發展上獲得全面的提升。



創新的家庭支持系統



吸毒者通常需要家庭的支持，以防再次回到毒品的深淵。重置後的戒毒村會特別設置家庭宿位，讓學員的家人，包括父母、妻子帶著小孩子能夠參加這個過程，「如果家庭不支持，他們很容易再次沉淪，透過改善親子關係，我們希望能重建溝通與信任。」



他指出，現在盛行「太空油」一種非法混入有害物質的煙油，是新興的毒品，對吸毒的人帶來很大的試探。然而，他們有了健康的人生目標，就不會逃避現實，再次沉迷在毒品。 因此，協會的活動以體育競技、投入大自然和群體活動——-取代沈溺、逃避、自我麻醉的吸毒方式， 旨在提供身、心、社、靈，全人發展，這是新生協會首創的。



活出信仰 施比受更為有福



鄭牧師期望學員在這裡學習的不僅僅是戒毒，而是通过門徒訓練让他们信靠耶穌，希望每位學員都能根據自己的恩賜找到合適的崗位，無論是在烹飪、維修，還是剪草等各種技能。



例如，學員每兩週出去派飯，自己動手製作食物，為那些仍在吸毒或露宿的朋友們提供服務。同時，學員也替長者沖涼、洗护（有些長者的身體佈滿了爛瘡）。這體現了「年輕的服侍長者，長者關心年輕」的互愛精神。



68歲的鄭牧師也身體力行作好榜樣，「很多進入戒毒村的長者，其實比我還年輕，只是因吸毒而變得衰老。我已經做好準備為他們生養死葬，也為了不少長者舉辦安息禮拜。」



他每隔一兩週陪伴一些長者外出，帶他們去錦繡花園喝茶。對他們來說，這不僅僅是用餐，而是渴望有一個人可以傾訴，享受與人交流的時刻。他們希望能夠走出戶外，呼吸新鮮的空氣，有些長者甚至把這裡當作自己的家，因而不願意離開。



鄭牧師語重心長地說：「我希望學員不再像以前那樣等待別人的服侍，而是主動出去幫助他人，因為施比受更為有福，一直都這樣教導他們擁有這種心態。他們入來不是戒毒，這裡是門徒訓練，學做人、信耶穌，參加主日學和崇拜，讓福音改變他們的生命。因此，我們強調這是一個以福音為核心的戒毒計劃！」



戒毒村特色：傳承關愛的文化



當談到戒毒村的特色時，鄭牧師特別強調保留原有文化，以福音為本、學做人、傳承關愛。他表示：「吸毒和坐監是孖生兄弟，九成的吸毒者都會進入監獄，在監獄裡也需要工作。相比之下，在教會裡的工作豈非更愉快。在這裡我們因材施教，確保每位學員都有工作。進入來不是為戒毒，戒毒的不要入來，這裡是門徒訓練，福音戒毒。透過全人康復，學做人、待人處事、學習信耶穌。」



堅持福音戒毒宗旨：唯有福音才徹底改變生命



因此，新生協會持續舉辦早晚靈修聚會、詩歌敬拜和主日崇拜，他說：「因為只有福音才能真正改變一個人的生命。如果依賴自己能夠改變，那麼早就已經改變了。基督教新生協會的核心始終是福音，其他方面則是輔助。不信耶穌的人很難堅持操守，當他們重返社會面對困難和壓力時，可能再次陷入毒品的泥潭。唯有福音才能徹底改變生命。」



鄭牧師強調：「無論戒毒村的環境如何美化，最重要的是始終堅守福音信仰。福音是神的大能，二樓將矗立著一座十字架，這也是我們的特色與主題。這裡不是一個康樂營或渡假村，而是福音戒毒的基地，旨在改變生命，並讓他們回饋社會。



「作為一個過來人，我希望用自己的經歷去幫助那些吸毒者，見證上帝的恩典。我們需要勇氣，為主作見證。未來無論環境如何改變，外觀如何美麗，我們始終會堅守這份信念。」



未來願景：興起年輕領袖 拒絕停滯不前



鄭牧師年事已高，他在專訪中透露，兩年前曾因肺癌接受治療，雖則蒙神醫治，但對未來的工作感到一絲擔憂：「經過戒毒村重建項目之後，恐怕未必有魄力體力，希望能夠興起年輕的同工領袖繼續榮耀神。」



他又指出，現今社會吸毒的形勢不斷變化，一間機構停滯不前神可以興起另一間機構：「如果方向不正確，神可以興起你，也可以踩低你，所以我們要持守當初的呼召。」 正如使徒保羅說：「我故此沒有違背那從天上來的異象。」（使徒行傳26:19）



畢竟，新生協會是從零開始，2001年在新生園開放第一間戒毒村，原本是一間荒廢豬欄不宜人居，「當時政府還未實施發牌規管，我在這裡展開戒毒事工，試過一個人在荒山野嶺過夜， 因此期望神繼續使用我們。」



團隊同工守住大本營 擴展這片土地



在戒毒村重建的過程中，鄭牧師表示主要依據以往運營院舍的經驗，結合同工們的意見，並構思未來的目標，以贏得政府對協會的信任。重建計劃所包含的項目都是基本需求，因此必須在每個細節上做到更好，「我們是一個團隊，也需要後方的同工守住大本營，擴展這片土地讓每位成員都能各盡所能。」



今年4月，鄭振華牧師與一群同工和30名學員在沙田科學園完成了10公里的馬拉松，這次活動是為了籌款以搬遷福音戒毒村。



明年，鄭牧師與同工打算繼續參加，政府已預留70個名額，用於籌募搬遷所需的經費。他還邀請了專業教練來指導大家進行秘密訓練，「目前仍有許多名額可以報名，無論你是參加賽事還是做啦啦隊，都邀請你前來，既可以鍛鍊身體也可以做慈善！」

