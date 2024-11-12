幫助18名穆斯林歸主 一基督徒在東烏干達遇害





一名福音傳道者在東烏干達被當地一群穆斯林極端分子於10月30日殺害。另一位基督徒表示，这位不幸遇害的基督徒拒绝改信伊斯蘭教。







在卡利羅區納瓦伊科克交易中心進行的為期六天的福音活動中，第三天時有18名穆斯林信主。當地伊斯蘭教徒在傍晚6:30左右，包圍了29歲、擁有三個孩子的傳道者伊曼紐·迪庫蘇卡和他的教會同伴傑克·姆布蘭特，當時他們正返回卡利羅鎮的酒店。



姆布蘭特說，六名穆斯林青年在他們即將穿越倫布耶橋前，攔住了兩名基督徒租來的摩托車。這些襲擊者身穿傳統的伊斯蘭長袍，手持索馬里長刀（砍刀）、棍棒和鐵棍，強迫他們交出袋子，袋子裡裝有聖經和其他基督教書籍。



「他們把所有書籍都扔進了倫布耶河，然後命令我們舉起他們帶來的《古蘭經》，並讓我們用阿拉的名義宣誓，」据《晨星新聞》报导，姆布蘭特告訴该报。 「他們試圖強迫我們放棄耶穌基督和我們的信仰，並接受伊斯蘭教。我們公開拒絕，這激怒了他們，他們用鐵棍打在迪庫蘇卡的頭上，他倒地不起。」



姆布蘭特說，他跳入河中並開始游泳，迪庫蘇卡則在那裡哀號並求救。姆布蘭特游到河對岸後，召集了一些基督徒來營救這名傳道者。



「但不幸的是，當我們趕到事發地點時，迪庫蘇卡已經死在一灘血泊中，」姆布蘭特說。「他的頭部有深深的傷口，脖子和背部都有刀傷，嘴巴也受了傷。」



迪庫蘇卡留下了妻子和三個孩子，年齡分別為9歲、6歲和4歲。



基督徒們已經向警方報告了這次襲擊事件，據說警方正在搜尋兇手。姆布蘭特表示，一些迪庫蘇卡帶領信主的前穆斯林認識襲擊者，並且擔心自己的生命安全。他們已經在一個不公開的地點避難。



迪庫蘇卡組織了這場在主要為穆斯林的納瓦伊科克的露天活動，與來自卡利羅、南文德瓦和布倫巴村的其他五旬節教會的傳道者一起合作。活動於10月28日開始，原定於11月2日結束。



這次襲擊是《晨星新聞》記錄的眾多烏干達基督徒受迫害事件中的最新一起。



烏干達的憲法和其他法律保障宗教自由，包括傳播信仰和改信其他宗教的權利。穆斯林在烏干達人口中所占比例不超過12%，但在該國東部地區集中度較高。(资料来源：Morning Star News)

